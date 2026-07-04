یادداشت فرید دهقانی در رثای امام شهید؛
اندیشه رهبر شهید، الگویی ماندگار برای امنیت و عزت ایران
مدیرعامل شرکت معدنی و صنعتی چادرملو در یادداشتی اختصاصی، امنیت پایدار و عزت ایران را مهمترین میراث رهبر شهید دانست.
به گزارش ایلنا از روابط عمومی چادرملو، فرید دهقانی در یادداشتی به مناسبت ایام وداع و تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی،نوشت:
شهادت رهبر انقلاب اسلامی روایتی نو و ماندگار از ایستادگی، شجاعت و رهبری در جهان اسلام را به نمایش گذاشت. میراث ایشان، تنها نام یک رهبر بلندآوازه در جهان اسلام نیست؛ بلکه اندیشهای است که فراتر از حیات افراد، همچنان الهامبخش و ماندگار خواهد ماند.
«امنیت پایدار» همواره یکی از مهمترین مطالبات تاریخی ایرانیان بوده است. در این نگاه دستیابی به امنیت نه از مسیر وابستگی، بلکه با تقویت مؤلفههای قدرت ملی، افزایش توان بازدارندگی و بهرهگیری همزمان از ظرفیتهای دفاعی، سیاسی و مردمی دنبال شد؛ رویکردی که بر خوداتکایی و حفظ منافع ملی تأکید داشت.
الگوی جدید امنیت ملی بر چهار رکن توان دفاعی، انسجام اجتماعی، دیپلماسی فعال و اتکا به ظرفیتهای داخلی استوار شد. در این رویکرد، «اقتدار ملی» حاصل همافزایی این مؤلفههاست و امنیت پایدار نه صرفاً با قدرت نظامی، بلکه با پیوند میان همه ظرفیتهای ملی تأمین میشود.
«تقویت اعتماد به نفس ملی» از مهمترین دستاوردهای این رویکرد بهشمار میرود. بر اساس این دیدگاه، تأکید بر اعتماد به توان داخلی و خودباوری ملی، زمینهساز تغییر نگاه به امنیت ملی شد تا اقتدار و امنیت پایدار بیش از هر چیز بر ظرفیتها و توانمندیهای داخلی کشور استوار باشد. این رویکرد در عرصه اقتصاد و بهویژه صنعت نیز آثار خود را بر جای گذاشت؛ بهگونهای که با تکیه بر توان متخصصان داخلی، گامهای مهمی در مسیر کاهش وابستگی به خارج از کشور برداشته شد و بسیاری از تجهیزات، فناوریها و نیازهای صنعتی که پیشتر از خارج کشور تأمین میشد، امروز به دست متخصصان و صنعتگران ایرانی تولید و بومیسازی شده است.
ما بهعنوان عضوی از جامعه معدنی و صنعتی کشور پیمان میبندیم و عهد میکنیم میراث گرانبهای رهبر شهید را که خونها و جانهای پاک بسیاری در راه دستیابی و حفظ آن فدا شده پاس بداریم و در راه رشد و پیشرفت ایران عزیز و حفاظت از عزت و امنیت آن تمام تلاش خود را بکار بندیم.