آمادگی ایران برای تامین نیازهای انرژی نیکاراگوئه
وزیر نفت از اعلام آمادگی ایران برای تامین نیازهای انرژی نیکاراگوئه در بخش نفت و نفتگاز خبر داد.
به گزارش ایلنا از وزارت نفت، محسن پاکنژاد، وزیر نفت از اعلام آمادگی ایران برای تامین نیازهای انرژی نیکاراگوئه در بخش نفت و نفتگاز خبر داد و گفت: از مواضع مناسب دولت و مردم نیکاراگوئه در همسویی با دولت و ملت ایران تشکر میکنم. بدون شک این همراهی در حافظه تاریخی دو ملت باقی خواهد ماند.
وی افزود: با توجه به تمایل نیکاراگوئه برای گسترش همکاری با ایران در حوزه انرژی، از اینکه بتوانیم برای رفع نیازهای انرژی کشور دوست و برادر خود گامی برداریم، خرسند خواهیم بود.
وزیر نفت تصریح کرد: امکان تامین نیازهای این کشور در هر دو بخش نفت و گاز امکانپذیر است. اگرچه بهعلت بعد مسافت هزینههای حمل و نقل افزایش مییابد، اما تلاش ما در مسیر تأمین این نیازهاست.