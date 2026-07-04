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آمادگی ایران برای تامین نیازهای انرژی نیکاراگوئه

آمادگی ایران برای تامین نیازهای انرژی نیکاراگوئه
کد خبر : 1808593
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وزیر نفت از اعلام آمادگی ایران برای تامین نیازهای انرژی نیکاراگوئه در بخش نفت و نفت‌گاز خبر داد.

به گزارش ایلنا از وزارت نفت، محسن پاک‌نژاد، وزیر نفت از اعلام آمادگی ایران برای تامین نیازهای انرژی نیکاراگوئه در بخش نفت و نفت‌گاز خبر داد و گفت: از مواضع مناسب دولت و مردم نیکاراگوئه در همسویی با دولت و ملت ایران تشکر می‌کنم. بدون شک این همراهی در حافظه تاریخی دو ملت باقی خواهد ماند.

وی افزود: با توجه به تمایل نیکاراگوئه برای گسترش همکاری با ایران در حوزه انرژی، از اینکه بتوانیم برای رفع نیازهای انرژی کشور دوست و برادر خود گامی برداریم، خرسند خواهیم بود.

وزیر نفت تصریح کرد: امکان تامین نیازهای این کشور در هر دو بخش نفت و گاز امکان‌پذیر است. اگرچه به‌علت بعد مسافت هزینه‌های حمل و نقل افزایش می‌یابد، اما تلاش ما در مسیر تأمین این نیازهاست.

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