بازدید مدیرعامل بانک کشاورزی از موکبهای خدمترسانی به عزاداران قائد شهید امت
مدیرعامل بانک کشاورزی، از موکبهای این بانک در مسیر تشییع پیکر شهید امام سیدعلی خامنهای بازدید کرد و از نزدیک در جریان نحوه خدمترسانی به عزاداران حاضر در این مراسم قرار گرفت.
به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی بانک کشاورزی، این بانک در راستای خدمترسانی به عزاداران حاضر در مراسم تشییع امام شهید، موکبهایی را در خیابانها و محورهای نزدیک به مسیر تشییع مستقر کرده و خدمات پذیرایی و رفاهی به شرکتکنندگان در این مراسم ملی ارائه میکند.
وهب متقینیا در این بازدید ضمن بررسی نحوه خدمترسانی به عزاداران، گفت: حضور فعال و خدمت صادقانه در این مراسم، برای بانک کشاورزی بیش از یک مسئولیت سازمانی، وظیفهای ملی و انقلابی است.
وی افزود: شهید امام خامنهای (ره) سالها رهبری امت اسلامی و بزرگترین سرمایه معنوی انقلاب بودند و کمترین کاری که ما میتوانیم انجام دهیم، خدمترسانی با امکانات موجود به عزاداران ایشان است.
مدیرعامل بانک کشاورزی همچنین با اشاره به فضای معنوی حاکم بر مراسم تشییع، تأکید کرد: این حضور گسترده و پرشور مردم، حکایت از وفاداری به خط امام و پیوند عمیق ملت با رهبری انقلاب دارد و ما نیز گرچه خود عزادار آن امام بزرگوار هستیم اما تلاش میکنیم با استفاده از ظرفیتها و امکانات موجود به عزادارانی که از جای جای ایران اسلامی خود را به تهران رساندهاند، خدمت کنیم.