تولید نفت اوپک در ماه ژوئن افزایش یافت

به گزارش ایلنا از خبرگزاری رویترز، نظرسنجی این خبرگزاری نشان داد که تولید نفت اعضای سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) در ماه ژوئن به دلیل بهبود عرضه از سوی کشورهای عضو حاشیه خلیج فارس، از پایین‌ترین سطح خود در بیش از دو دهه گذشته افزایش یافته است.

این نظرسنجی نشان داد که تولید روزانه ۱۱ کشور عضو اوپک در ماه ژوئن با ۳ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه افزایش نسبت به ماه گذشته به ۱۹ میلیون و ۴۳۰ هزار بشکه رسیده است.

این رقم رشد تولید اعضای اوپک را نسبت به ماه گذشته نشان می‌دهد که بر اساس نظرسنجی‌های رویترز، کمترین مقدار تولید ماهانه از دست‌کم سال ۲۰۰۰ و بسیار پایین‌تر از سطح تولید در زمان شیوع بیماری کرونا در سال ۲۰۲۰ و به دنبال آن کاهش قابل‌توجه تقاضا بود.

این رقم شامل تولید امارات متحده عربی نمی‌شود، کشوری که از یکم ماه مه (۱۱ اردیبهشت) از اوپک خارج شد.

نظرسنجی رویترز نشان داد که کویت و ایران بیشترین افزایش تولید را در میان اعضای این سازمان داشته‌اند.

منابع شرکت‌کننده در این نظرسنجی اعلام کردند که عربستان سعودی و عراق هم تولید خود را افزایش داده‌اند.

در همین حال، نیجریه و لیبی که حمل‌ونقل محموله‌هایشان تحت‌تأثیر جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران قرار نگرفت، نفت بیشتری را در این ماه تولید کرده‌اند.

هفت عضو ائتلاف اوپک و متحدانش (اوپک‌پلاس) توافق کرده بودند که روند لغو کاهش عرضه داوطلبانه را در ماه ژوئن ادامه دهند، اما جنگ علیه ایران اجرای این توافق را غیرممکن کرد.

نظرسنجی رویترز بر اساس داده‌های گروه مالی بورس اوراق بهادار لندن (LSEG)، اطلاعات مربوط به شرکت‌های ردیابی کشتی‌ها مانند کپلر و اطلاعات ارائه‌شده از سوی منابع فعال در شرکت‌های نفتی، اوپک و مشاوران انجام می‌شود.

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