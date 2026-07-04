خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

خدمت رسانی موکب های بانک کشاورزی به مردم غیور ایران

خدمت رسانی موکب های بانک کشاورزی به مردم غیور ایران
کد خبر : 1808572
لینک کوتاه کپی شد.

بانک کشاورزی با بکارگیری نیروی انسانی و پشتیبانی خود، به عزاداران حاضر در مراسم تشییع باشکوه پیکر شهید امام سیدعلی خامنه‌ای، رهبر فقید انقلاب اسلامی، خدمت‌رسانی می‌کند.

به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی بانک کشاورزی، این بانک با استفاده از ظرفیت شعب، ساختمان‌های اداری و نیروی انسانی خود در تهران، قم و مشهد موکب‌هایی برپا کرده و خدماتی نظیر پذیرایی، تأمین آب و مایعات خنک، امکانات بهداشتی و استراحت را به عزاداران رهبر شهید ارائه خواهد داد.

بر اساس این گزارش، کارکنان بانک کشاورزی در این سه استان، با روحیه جهادی و داوطلبانه، در کنار مردم حضور داشته تا خدمات لازم به‌طور کامل و بدون وقفه به عزاداران ارائه شود.

این گزارش می‌افزاید: بانک کشاورزی علاوه بر برپایی موکب‌های پذیرایی، امکانات ارتباطی، فضای استراحت موقت و پشتیبانی امدادی را نیز برای تسهیل حضور عزاداران در این مراسم فراهم کرده است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی