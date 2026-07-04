خدمت رسانی موکب های بانک کشاورزی به مردم غیور ایران

به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی بانک کشاورزی، این بانک با استفاده از ظرفیت شعب، ساختمان‌های اداری و نیروی انسانی خود در تهران، قم و مشهد موکب‌هایی برپا کرده و خدماتی نظیر پذیرایی، تأمین آب و مایعات خنک، امکانات بهداشتی و استراحت را به عزاداران رهبر شهید ارائه خواهد داد.

بر اساس این گزارش، کارکنان بانک کشاورزی در این سه استان، با روحیه جهادی و داوطلبانه، در کنار مردم حضور داشته تا خدمات لازم به‌طور کامل و بدون وقفه به عزاداران ارائه شود.

این گزارش می‌افزاید: بانک کشاورزی علاوه بر برپایی موکب‌های پذیرایی، امکانات ارتباطی، فضای استراحت موقت و پشتیبانی امدادی را نیز برای تسهیل حضور عزاداران در این مراسم فراهم کرده است.

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