خدمت رسانی موکب های بانک کشاورزی به مردم غیور ایران
بانک کشاورزی با بکارگیری نیروی انسانی و پشتیبانی خود، به عزاداران حاضر در مراسم تشییع باشکوه پیکر شهید امام سیدعلی خامنهای، رهبر فقید انقلاب اسلامی، خدمترسانی میکند.
به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی بانک کشاورزی، این بانک با استفاده از ظرفیت شعب، ساختمانهای اداری و نیروی انسانی خود در تهران، قم و مشهد موکبهایی برپا کرده و خدماتی نظیر پذیرایی، تأمین آب و مایعات خنک، امکانات بهداشتی و استراحت را به عزاداران رهبر شهید ارائه خواهد داد.
بر اساس این گزارش، کارکنان بانک کشاورزی در این سه استان، با روحیه جهادی و داوطلبانه، در کنار مردم حضور داشته تا خدمات لازم بهطور کامل و بدون وقفه به عزاداران ارائه شود.
این گزارش میافزاید: بانک کشاورزی علاوه بر برپایی موکبهای پذیرایی، امکانات ارتباطی، فضای استراحت موقت و پشتیبانی امدادی را نیز برای تسهیل حضور عزاداران در این مراسم فراهم کرده است.