اینجا تاریخ روی آنتن میرود؛
قلب رسانهای مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب در موکب همراه اول
تمرکز امکانات تخصصی تولید محتوا و زیرساخت ارتباطی پایدار در این مجموعه، موکب خدمات رسانهای همراه اول را به یکی از مهمترین مراکز پشتیبانی رسانهای در جریان پوشش این مراسم تبدیل کرده است.
به گزارش ایلنا، همزمان با آیین تشییع رهبر شهید انقلاب، طبقات چهارم و پنجم موکب خدمات رسانهای همراه اول به مرکز تولید، تدوین و پخش زنده محتوای خبری این رویداد ملی تبدیل شده است؛ فضایی که با استودیوهای 4K، اتاقهای تدوین، استودیوی پادکست، سالن نشست خبری و سکوهای ویژه استقرار تیمهای تلویزیونی، امکان پوشش همزمان مراسم را برای رسانههای داخلی و خارجی فراهم میکند.
تمرکز امکانات تخصصی تولید محتوا و زیرساخت ارتباطی پایدار در این مجموعه، موکب خدمات رسانهای همراه اول را به یکی از مهمترین مراکز پشتیبانی رسانهای در جریان پوشش این مراسم تبدیل کرده است.
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