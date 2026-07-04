به گزارش ایلنا، همزمان با آیین تشییع رهبر شهید انقلاب، طبقات چهارم و پنجم موکب خدمات رسانه‌ای همراه اول به مرکز تولید، تدوین و پخش زنده محتوای خبری این رویداد ملی تبدیل شده است؛ فضایی که با استودیوهای 4K، اتاق‌های تدوین، استودیوی پادکست، سالن نشست خبری و سکوهای ویژه استقرار تیم‌های تلویزیونی، امکان پوشش هم‌زمان مراسم را برای رسانه‌های داخلی و خارجی فراهم می‌کند.

تمرکز امکانات تخصصی تولید محتوا و زیرساخت ارتباطی پایدار در این مجموعه، موکب خدمات رسانه‌ای همراه اول را به یکی از مهم‌ترین مراکز پشتیبانی رسانه‌ای در جریان پوشش این مراسم تبدیل کرده است.

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