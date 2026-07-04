خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

رایزنی‌های انرژی با ایران در مسیر مطلوبی قرار دارد

رایزنی‌های انرژی با ایران در مسیر مطلوبی قرار دارد
کد خبر : 1808519
لینک کوتاه کپی شد.

وزیر امور خارجه جمهوری نیکاراگوئه در دیدار با وزیر نفت ایران، روند مذاکرات و همکاری‌های دو کشور در بخش انرژی را مطلوب ارزیابی کرد.

به گزارش ایلنا از وزارت نفت، والدراک لودوینگ یاینتسکه ویتاکر، وزیر امور خارجه جمهوری نیکاراگوئه صبح امروز (شنبه ۱۳ تیر) در حاشیه دیدار با محسن پاک‌نژاد، وزیر نفت ضمن تسلیت شهادت رهبر شهید ایران از ایشان به‌عنوان الگو و الهام‌بخش برای ملت‌های جهان یاد کرد.

وی با قدردانی از وزیر نفت برای ملاقات امروز گفت: نیکاراگوئه کشوری کوچک است و نیازهای آن در حوزه انرژی محدود است، اما با وجود فاصله جغرافیایی زیاد میان دو کشور، مذاکرات مطلوبی در حال انجام است.

وزیر امور خارجه جمهوری نیکاراگوئه بیان کرد: آنچه بیش از هر چیز برای جهان اهمیت دارد، صلح است. هرچند دستیابی به صلح مسیری دشوار و پرچالش است، اما بر این باوریم که بهترین راه برای آینده جهان به شمار می‌رود.

والدراک لودوینگ یاینتسکه ویتاکر افزود: از این‌رو، تلاش‌های خود را برای تحقق صلح در جهان ادامه خواهیم داد؛ صلحی که بر پایه احترام به حق حاکمیت کشورها و برابری ملت‌ها استوار باشد.

بوالدراک لودوینگ یاینتسکه ویتاکر، وزیر امور خارجه جمهوری نیکاراگوئه که به نمایندگی از دولت این کشور برای شرکت در مراسم ادای احترام به مقام رهبر شهید انقلاب اسلامی به تهران آمده است، صبح امروز با محسن پاک‌نژاد، وزیر نفت ایران دیدار و گفت وگو کرد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی