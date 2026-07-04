رایزنیهای انرژی با ایران در مسیر مطلوبی قرار دارد
وزیر امور خارجه جمهوری نیکاراگوئه در دیدار با وزیر نفت ایران، روند مذاکرات و همکاریهای دو کشور در بخش انرژی را مطلوب ارزیابی کرد.
به گزارش ایلنا از وزارت نفت، والدراک لودوینگ یاینتسکه ویتاکر، وزیر امور خارجه جمهوری نیکاراگوئه صبح امروز (شنبه ۱۳ تیر) در حاشیه دیدار با محسن پاکنژاد، وزیر نفت ضمن تسلیت شهادت رهبر شهید ایران از ایشان بهعنوان الگو و الهامبخش برای ملتهای جهان یاد کرد.
وی با قدردانی از وزیر نفت برای ملاقات امروز گفت: نیکاراگوئه کشوری کوچک است و نیازهای آن در حوزه انرژی محدود است، اما با وجود فاصله جغرافیایی زیاد میان دو کشور، مذاکرات مطلوبی در حال انجام است.
وزیر امور خارجه جمهوری نیکاراگوئه بیان کرد: آنچه بیش از هر چیز برای جهان اهمیت دارد، صلح است. هرچند دستیابی به صلح مسیری دشوار و پرچالش است، اما بر این باوریم که بهترین راه برای آینده جهان به شمار میرود.
والدراک لودوینگ یاینتسکه ویتاکر افزود: از اینرو، تلاشهای خود را برای تحقق صلح در جهان ادامه خواهیم داد؛ صلحی که بر پایه احترام به حق حاکمیت کشورها و برابری ملتها استوار باشد.
بوالدراک لودوینگ یاینتسکه ویتاکر، وزیر امور خارجه جمهوری نیکاراگوئه که به نمایندگی از دولت این کشور برای شرکت در مراسم ادای احترام به مقام رهبر شهید انقلاب اسلامی به تهران آمده است، صبح امروز با محسن پاکنژاد، وزیر نفت ایران دیدار و گفت وگو کرد.