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توسعه همکاری‌های دوجانبه تهران و ماناگوآ در حوزه نفت و انرژی

توسعه همکاری‌های دوجانبه تهران و ماناگوآ در حوزه نفت و انرژی
کد خبر : 1808485
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در دیدار وزیر نفت ایران با وزیر امور خارجه جمهوری نیکاراگوئه بر توسعه همکاری‌های دوجانبه دو کشور در حوزه نفت و انرژی تاکید شد.

به گزارش ایلنا از وزارت نفت، محسن پاک‌نژاد صبح امروز (شنبه ۱۳ تیر) با والدراک لودوینگ یاینتسکه ویتاکر، وزیر امور خارجه جمهوری نیکاراگوئه که به نمایندگی از دولت این کشور برای شرکت در مراسم ادای احترام به مقام رهبر شهید انقلاب اسلامی به تهران آمده است، دیدار و گفت وگو کرد. 

در این دیدار، دو طرف بر توسعه همکاری‌ها در زمینه‌های مختلف اقتصادی از جمله نفت و انرژی تأکید کردند. 

وزیر نفت در ابتدای این دیدار با گرامیداشت یاد و خاطره رهبرعظیم‌الشان شهید از حضور وزیر امور خارجه نیکاراگوئه و هیئت همراه برای شرکت در مراسم بدرقه ایشان قدردانی کرد و افزود: در غم از دست دادن رهبری بزرگ و بی‌نظیر هستیم که تا آخرین لحظات عمر خود در برابر آنچه از سوی استکبار جهانی تحمیل شد، ایستاد. 

وی بیان کرد: باورمان این است نه تنها جامعه مسلمان جهان بلکه غیرمسلمانان آزاده جهان نیز به ایشان عشق می‌ورزند. 

پاک‌نژاد با اشاره فرصت‌های طلایی سرمایه‌گذاری در ایران به‌ویژه در بخش انرژی افزود: با توجه به نزدیکی روابط دو کشور دوست و همراه ایران و نیکاراگوئه در عرصه بین‌المللی، این تعاملات قابلیت گسترش دارند.

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