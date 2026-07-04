به گزارش ایلنا از وزارت نفت، محسن پاک‌نژاد، گفت: قائد عظیم‌الشأن و رهبر شهید ما مصداق روشن نفس مطمئنه بود. رهبری حکیم که نه‌تنها مسلمانان جهان بلکه آزادگان غیرمسلمان جهان هم به ایشان دل بسته بودند. ایشان کشور را از گردنه‌های تند عبور دادند و با وجود تلخی غم ازدست‌دادنشان در نهایت به پیروزی بزرگی دست پیدا کردیم.

وی افزود: درباره تحویل پایدار سوخت مورد نیاز از مدت‌ها قبل ذخایر خاصی را در نظر گرفتیم و حتی ایستگاه‌های سیار سوخت در مسیرهای جاده‌ای و شهرهای بزرگ در نظر گرفته شده است.

وزیر نفت تصریح کرد: با وزیر امورخارجه نیکاراگوئه دیدار داشتم و این کشور از مواضع ما در زمان جنگ حمایت کرد. به بحث‌های مورد علاقه دو طرف به‌ویژه تجارت فرآورده‌های نفتی پرداختیم و قرار شد کارگروه‌های تخصصی از هر دو طرف نشست‌هایی برگزار کنند.

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