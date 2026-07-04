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سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری در گفت‌وگو با ایلنا:

پرواز ورود و خروج دیپلمات‌ها به پایان رسید/ مسیرهای منتهی به مهرآباد مسدود نیست

پرواز ورود و خروج دیپلمات‌ها به پایان رسید/ مسیرهای منتهی به مهرآباد مسدود نیست
کد خبر : 1808442
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سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری با بیان اینکه پرواز فرودگاه مهرآباد طبق برنامه در حال انجام است، گفت: مسافران نگران نباشند؛ مسیرهای منتهی به فرودگاه مهرآباد مسدود نیست.

مجید اخوان، سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا با اشاره به وضعیت پروازهای فرودگاه مهرآباد اظهار داشت:  امروز شنبه ١٣ تیر ماه پروازهای فرودگاه مهرآباد طبق روال و به صورت عادی در حال انجام است و فردا یکشنبه ١۴ تیر ماه هم فرودگاه‌های تهران به فعالیت خود ادامه می‌دهند.

وی ادامه داد: تنها روز دوشنبه پانزدهم تیر ماه، همزمان با آخرین روز مراسم تشییع رهبر شهید در تهران، فرودگاه مهرآباد و حضرت امام خمینی (ره) بسته می‌شوند. 

سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری درباره وضعیت ترافیکی مسیرهای منتهی به آزادی و فرودگاه مهرآباد گفت: هیچ مسیر منتهی به فرودگاه مهرآباد بسته و مسدود نیست و مسافران بدون نگرانی و البته با در نظر گرفتن زمان مناسب برای طی مسیر مورد نظر، حرکت کنند. 

اخوان تاکید کرد: شرایط کاملا عادی است اما مسافران برای حضور به موقع در فرودگاه مهرآباد و امام خمینی برنامه ریزی زمانی داشته باشند.

وی با بیان اینکه برنامه و ساعت هیچ یک از پروازها متاثر از مراسم تاخیر ندارد، گفت: روز گذشته تمام پروازهای دیپلمات‌ها از فرودگاه مهرآباد انجام به پایان رسید. 

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