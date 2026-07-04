مجید اخوان، سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا با اشاره به وضعیت پروازهای فرودگاه مهرآباد اظهار داشت: امروز شنبه ١٣ تیر ماه پروازهای فرودگاه مهرآباد طبق روال و به صورت عادی در حال انجام است و فردا یکشنبه ١۴ تیر ماه هم فرودگاه‌های تهران به فعالیت خود ادامه می‌دهند.

وی ادامه داد: تنها روز دوشنبه پانزدهم تیر ماه، همزمان با آخرین روز مراسم تشییع رهبر شهید در تهران، فرودگاه مهرآباد و حضرت امام خمینی (ره) بسته می‌شوند.

سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری درباره وضعیت ترافیکی مسیرهای منتهی به آزادی و فرودگاه مهرآباد گفت: هیچ مسیر منتهی به فرودگاه مهرآباد بسته و مسدود نیست و مسافران بدون نگرانی و البته با در نظر گرفتن زمان مناسب برای طی مسیر مورد نظر، حرکت کنند.

اخوان تاکید کرد: شرایط کاملا عادی است اما مسافران برای حضور به موقع در فرودگاه مهرآباد و امام خمینی برنامه ریزی زمانی داشته باشند.

وی با بیان اینکه برنامه و ساعت هیچ یک از پروازها متاثر از مراسم تاخیر ندارد، گفت: روز گذشته تمام پروازهای دیپلمات‌ها از فرودگاه مهرآباد انجام به پایان رسید.

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