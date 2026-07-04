اطلاعیه وزارت اقتصاد درباره خدمات رسانی به زائران بدرقه رهبر شهید

به گزارش ایلنا به نقل از وزارت امور اقتصادی و دارایی، در آستانه برگزاری یکی از باشکوه‌ترین و تاریخی‌ترین مراسم وداع و تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی، وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان خادم ملت شریف ایران، خود را موظف می‌داند تا با بهره‌گیری از همه ظرفیت‌های خود و سازمان‌های تابعه، در راستای تسهیل حضور پرشور مردم در این آیین عظیم، گام بردارد.

خدمت‌رسانی این وزارتخانه، سازمان‌های تابعه و بانک‌های تحت مدیریت در قالب بیش از 50 موکب، زائرسرا و استراحتگاه به حاضران در مراسم بدرقه آقای شهید ایران ارائه خواهد شد.

در حوزه ستادی وزارت امور اقتصادی و دارایی با برپایی موکب و زائرسرا در مسیر‌های منتهی به مراسم، نسبت به پذیرایی و خدمات رسانی به عزاداران و شرکت‌کنندگان محترم اقدام خواهد کرد.

سازمان‌های تابعه نیز از جمله گمرک، سازمان امور مالیاتی، صندوق تامین خسارت‌های بدنی و بیمه مرکزی و بانک‌های سپه، کشاورزی، تجارت، ملت و صادرات علاوه بر دعوت از آحاد مردم برای حضور در بدرقه باشکوه امام شهید، اقدام به برپایی موکب برای خدمت رسانی به زائران آقای شهید ایران کرده‌اند و خدماتی از جمله پذیرایی، اسکان موقت، اتاق سرد، ارائه امکانات درمانی با استقرار پزشک از سوی این موکب‌ها ارائه خواهد شد.

سایر سازمان‌های تابعه نیز برنامه‌ریزی‌های فرهنگی خود را برای دعوت از آحاد مردم به حضور پرشور در این مراسم و همچنین هماهنگی برای حضور حداکثری کارکنان در این مراسم به عمل آوردند.

لازم به یادآوری است که شبکه بانکی کشور آمادگی خود را برای ارائه خدمات مطلوب به زائران و شرکت‌کنندگان در مراسم اعلام داشته و علاوه بر استقرار چند خودپرداز سیار در مسیر تشییع، در راستای خدمت‌رسانی بهتر به مردم در روز‌های شنبه و یکشنبه و سه شنبه، 13، 14 و 16 تیرماه 1405 در استان تهران به صورت کشیک از ساعت 8 الی 12 فعالیت خواهند داشت.

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