به گزارش ایلنا از مرکز ارتباطات، توسعه برند و رویدادهای بین‌المللی همراه اول، این موکب رسانه‌ای که برای نخستین بار با ابتکار همراه اول راه‌اندازی شده، در ساختمانی پنج‌طبقه در مسیر اصلی برگزاری مراسم واقع در خیابان آزادی نبش خیابان آذربایجان مستقر است.

هدف خدمات رسانه‌ای ارائه شده، تسهیل فرآیند تولید و انتشار اخبار آیین تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب و شهدای نهم اسفندماه است.

فضای کار اشتراکی، استودیوهای تلویزیونی و پادکست، اتاق پخش زنده، مرکز تدوین، سالن نشست خبری، اتاق‌های مصاحبه، خدمات ترجمه و زیرساخت ارتباطی پرسرعت، بخشی از امکاناتی است که در این موکب برای پوشش هرچه بهتر مراسم پیش‌بینی شده است.

این موکب علاوه بر ارائه خدمات تخصصی به اصحاب رسانه، میزبان طیف گسترده‌ای از شخصیت‌های فرهنگی، هنری، سیاسی، اجتماعی، مدیران، مسئولان و چهره‌های رسانه‌ای نیز خواهد بود و فضایی برای گفت‌وگو، انجام مصاحبه‌های اختصاصی، نشست‌های خبری و تولید محتوای چندرسانه‌ای فراهم می‌کند.

ساختار عملیاتی این مرکز با طراحی مرحله‌ به‌ مرحله، از پذیرش و ارائه خدمات اولیه تا تولید، پردازش و انتشار محتوا را پوشش می‌دهد و امکان دسترسی سریع خبرنگاران به خدمات مورد نیاز را فراهم کرده است.

همچنین بام ساختمان به عنوان سکوی ویژه گزارش‌های زنده و پوشش تصویری مراسم تجهیز شده تا رسانه‌ها بتوانند تصاویر و گزارش‌های میدانی را با کیفیت مطلوب مخابره کنند.

با حضور گسترده خبرنگاران و نمایندگان رسانه‌های داخلی و خارجی در تهران برای پوشش مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی، همراه اول موکب خدمات رسانه‌ای خود را راه‌اندازی کرده تا با بهره‌گیری از زیرساخت‌های ارتباطی و امکانات تخصصی، شرایط لازم برای پوشش سریع، دقیق و حرفه‌ای این رویدادتاریخی را فراهم کند.

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