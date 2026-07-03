دعوت وزیر جهاد کشاورزی از خانواده بزرگ کشاورزی برای حضور در آیین وداع با رهبر شهید
وزیر جهاد کشاورزی با دعوت از همه فعالان امنیت غذایی و خانواده بزرگ کشاورزی برای حضور در آیین وداع و بدرقه رهبر شهید انقلاب، گفت: میراث گرانسنگ اندیشه، تدبیر و مجاهدت ایشان، در تار و پود پیشرفت و اقتدار این سرزمین جاری است و راه آینده را روشن میسازد و این وداع آغازگر مسئولیتی بزرگ برای ملت ایران است.
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاعرسانی دولت، غلامرضا نوری در پیامی با دعوت از خانواده بزرگ جهاد کشاورزی، جهادگران پرتلاش، کشاورزان، روستائیان، عشایر، دامداران، بهرهبرداران، تولیدکنندگان، فعالان صنایع غذایی، اعضای تشکلهای صنفی، اتحادیهها، تعاونیها و همه خدمتگزاران عرصه امنیت غذایی کشور برای حضور پرشور، باشکوه و مسئولانه در آیین وداع و تشییع رهبر شهید انقلاب، اطهار داشت : بار دیگر با میثاق با رهبر شهید و بیعت با رهبر معظم انقلاب وفاداری خود را به آرمانهای بلند انقلاب اسلامی، عزت ایران و مسیر خدمت صادقانه به مردم به نمایش بگذاریم.
متن کامل پیام وزیر جهاد کشاورزی به مناسبت آیین وداع و تشییع رهبر شهید انقلاب به شرح زیر است:
«امروز ایران اسلامی، در حالی به استقبال آیین وداع با رهبر شهید انقلاب میرود که میراث گرانسنگ اندیشه، تدبیر و مجاهدت ایشان، در تار و پود پیشرفت و اقتدار این سرزمین جاری است و راه آینده را روشن میسازد و این وداع آغازگر مسئولیتی بزرگ برای ملت ایران است.
رهبر شهید انقلاب، با نگاهی ژرف، آیندهنگر و تمدنساز، امنیت غذایی را نه صرفاً یک موضوع اقتصادی، بلکه از پایههای استقلال، عزت و اقتدار ملی میدانستند. تأکید مستمر ایشان بر خودکفایی در تولید محصولات اساسی، حمایت از کشاورزان، تقویت تولید داخلی، بهرهگیری از دانش و فناوری و کاهش وابستگی به خارج، امروز به نقشه راه وزارت جهاد کشاورزی برای تحقق ایران قوی تبدیل شده است. ما این مسیر را، که با تدبیر ایشان ترسیم شد، با همه توان ادامه خواهیم داد و خود را موظف میدانیم آرمان خودکفایی و اقتدار غذایی کشور را با اتکا به توان تولیدکنندگان، کشاورزان و جهادگران این مرز و بوم به سرمنزل مقصود برسانیم.
تجربه روزهای دشوار جنگ، بار دیگر نشان داد که آیندهنگری رهبر شهید انقلاب تا چه اندازه واقعبینانه و راهبردی بوده است. در شرایطی که دشمن، اختلال در زندگی مردم و امنیت غذایی کشور را در زمره اهداف خود قرار داده بود، به برکت تلاش خستگیناپذیر کشاورزان، دامداران، تولیدکنندگان، فعالان زنجیره تأمین و خدمتگزاران دولت، کشور با کمبودی در تأمین کالاهای اساسی مواجه نشد و آرامش بازار حفظ شد. این دستاورد، ثمره سالها تأکید بر تقویت تولید ملی، خوداتکایی و مقاومسازی زیرساختهای امنیت غذایی کشور توسط این شهید والامقام بود.
رهبر شهید انقلاب، همزمان با اهتمام به تولید و امنیت غذایی، حفاظت از محیط زیست، منابع طبیعی، آب، خاک و سرمایههای بیننسلی را از الزامات پیشرفت پایدار میدانستند و همواره بر بهرهبرداری مسئولانه از این نعمتهای الهی تأکید داشتند و صیانت از این میراث ارزشمند، وظیفهای ملی و رسالتی است که امروز بیش از هر زمان دیگر بر دوش همه ما قرار دارد.
امروز، پس از دههها مدیریت مدبرانه و راهبری حکیمانه ایشان، نشانههای شکلگیری ایران مقتدر در عرصههای مختلف بیش از گذشته آشکار است. تابآوری کشور در برابر فشارهای بیسابقه، حفظ انسجام ملی، استمرار پیشرفت در حوزههای راهبردی و تثبیت جایگاه جمهوری اسلامی ایران در معادلات منطقهای و بینالمللی، جلوههایی از این سرمایه بزرگ ملی است. روند تحولات و گفتوگوهای جاری نیز نشان میدهد که اراده ملت ایران برای حفظ استقلال و عزت ملی، مانع از تحقق اهداف فشار و انزوای کشور شده و طرفهای مقابل را به پذیرش واقعیت ایرانِ مقتدر و گفتوگو بر پایه احترام متقابل سوق داده است.
اینجانب از خانواده بزرگ جهاد کشاورزی، جهادگران پرتلاش، کشاورزان، روستائیان، عشایر، دامداران، بهرهبرداران، تولیدکنندگان، فعالان صنایع غذایی، اعضای تشکلهای صنفی، اتحادیهها، تعاونیها و همه خدمتگزاران عرصه امنیت غذایی کشور دعوت میکنم تا با حضوری پرشور، باشکوه و مسئولانه در آیین وداع و تشییع رهبر شهید انقلاب، بار دیگر وفاداری خود را به آرمانهای بلند انقلاب اسلامی، عزت ایران و مسیر خدمت صادقانه به مردم به نمایش بگذارند.
بیتردید، این آیین، تنها مراسم بدرقه یک رهبر بزرگ نیست؛ میثاقی دوباره برای تداوم راه ایشان و بیعت با رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت الله سید مجتبی خامنهای و راهی است که مقصد آن، ایرانی آبادتر، قویتر، برخوردار از امنیت غذایی پایدار، منابع طبیعی صیانتشده و اقتصادی متکی بر تولید ملی است.
استمرار این مسیر، بهترین ادای دین به رهبر شهیدی است که همه عمر خویش را وقف اعتلای ایران و سربلندی ملت ایران کرد.
امید آنکه با توکل بر خداوند متعال، همدلی ملت بزرگ ایران و مجاهدت خدمتگزاران این سرزمین، پرچم عزت، استقلال، تولید و پیشرفت، همچنان برافراشته بماند و آرمانهای بلند آن شهید والامقام، چراغ راه آینده ایران اسلامی باشد.»