به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی بیمه ایران، در این بازدید، دکتر علی جباری با تأکید بر رسالت ملی، اجتماعی و حرفه‌ای بیمه ایران در همراهی با مردم در بزنگاه‌های مهم تاریخی و فرهنگی کشور، اظهار کرد: بیمه ایران به عنوان بزرگ‌ترین و معتبرترین شرکت بیمه‌ای کشور، همواره خود را متعهد می‌داند که در کنار ایفای مأموریت‌های تخصصی و حرفه‌ای، در صحنه‌های ملی، ارزشی و مردمی نیز حضوری فعال، مسئولانه و اثربخش داشته باشد.

وی با اشاره به اهمیت تکریم مردم و ضرورت تسهیل خدمات‌رسانی در چنین مناسبت‌های بزرگ ملی و مذهبی افزود: حضور میدانی همکاران بیمه ایران در موکب‌ها و شعب خدمت‌رسان، جلوه‌ای روشن از تعهد سازمانی، روحیه جهادی و مردم‌مداری خانواده بزرگ بیمه ایران است؛ حضوری که با هدف ایجاد آرامش، پاسخگویی شایسته و ارائه خدمات مطلوب به مردم عزیز برنامه‌ریزی و اجرا شده است.

رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل بیمه ایران در جریان این بازدید، ضمن گفت‌وگو با کارکنان، مدیران واحدهای اجرایی و عوامل مستقر در موکب‌ها، از تلاش‌های شبانه‌روزی آنان در خدمت‌رسانی به زائران آیین تشییع و نیز پاسخگویی به نیازهای بیمه‌ای و پشتیبانی مراجعان قدردانی و بر ضرورت حفظ آمادگی کامل، انسجام عملیاتی، تسریع در رسیدگی به امور، رعایت کرامت انسانی و ارتقای کیفیت خدمات در تمامی شعب و پایگاه‌های خدمت‌رسان تأکید کرد.

دکتر جباری در ادامه، خدمت به مردم در چنین شرایطی را افتخاری بزرگ برای خانواده بیمه ایران دانست و تصریح کرد: سرمایه اصلی این شرکت، اعتماد مردم است و صیانت از این اعتماد، جز با حضور مسئولانه، پاسخگویی مؤثر، همدلی با مردم و ارائه خدمات سریع، دقیق و اطمینان‌بخش میسر نخواهد شد.

گفتنی است؛ در این بازدید، روند ارائه خدمات رفاهی، راهنمایی، پاسخگویی و پشتیبانی در موکب‌های بیمه ایران و همچنین وضعیت آمادگی شعب برای خدمت‌رسانی مطلوب به مردم مورد ارزیابی قرار گرفت و دستورات لازم برای تسهیل هرچه بیشتر امور، تقویت هماهنگی‌های اجرایی و پشتیبانی از واحدهای عملیاتی صادر شد.

شایان ذکر است؛ حضور رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل بیمه ایران در میان کارکنان و عوامل اجرایی، علاوه بر ایجاد انگیزه و روحیه مضاعف در مجموعه خدمت‌رسان، بیانگر اهتمام ویژه مدیریت عالی این شرکت به نظارت میدانی، پیگیری مستقیم امور و اطمینان از ارائه خدمات شایسته و درخور شأن مردم شریف ایران اسلامی است.

بیمه ایران در چارچوب مسئولیت‌های اجتماعی و مأموریت حرفه‌ای خود، با بسیج امکانات، ظرفیت‌ها و نیروی انسانی، تلاش کرده است تا در کنار مردم حاضر در آیین وداع و تشییع امام شهید نقشی مؤثر، آرامش‌بخش و مسئولانه ایفا کند و بار دیگر جایگاه خود را به عنوان نهادی ملی، مردمی و خدمت‌محور به نمایش بگذارد.

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