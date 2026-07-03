پوشش رایگان بیمه‌ آیین تشییع امام شهید توسط بیمه ایران

به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی بیمه ایران، تنها شرکت دولتی کشور با رویکردی پیش‌دستانه و در جهت صیانت از سرمایه‌های انسانی در این رخداد ملی، بازه زمانی این پوشش را از ساعت ۶ صبح روز ۱۲ تیرماه تعیین کرده است که تا دو ساعت پس از پایان مراسم روز پنج‌شنبه و خاتمه آیین تدفین تداوم خواهد داشت.

مطابق قرارداد منعقدشده، شمول این خدمات بیمه‌ای، تمامی شرکت‌کنندگان، خادمان، عوامل اجرایی، اصحاب رسانه، عکاسان و دست‌اندرکاران این مراسم را در بر می‌گیرد؛ به گونه‌ای که تمامی این عزیزان بدون نیاز به ثبت‌نام یا طی تشریفات اداری مرسوم، به‌صورت خودکار تحت حمایت بیمه‌ای قرار گرفته‌اند.

در بخش بیمه مسئولیت، تعهدات بیمه ایران شامل جبران خسارت‌های جانی تا سقف دیه کامل در ماه حرام (معادل ۲۸ میلیارد ریال) برای هر نفر و جبران هزینه‌های پزشکی ناشی از حادثه تا سقف ۵۰۰ میلیون ریال برای هر نفر پیش‌بینی شده است. همچنین در بخش بیمه عمر و حوادث، سرمایه فوت به هر علت تا سقف ۲ میلیارد ریال، سرمایه فوت ناشی از حادثه تا سقف ۴ میلیارد ریال و هزینه‌های پزشکی ناشی از حادثه تا سقف ۴۰۰ میلیون ریال برای هر نفر تعریف شده است.

شایان ذکر است خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای حاضر در مراسم نیز، هم‌تراز با سایر شرکت‌کنندگان، از تمامی پوشش‌های مذکور برخوردار بوده و در صورت وقوع هرگونه حادثه مشمول تعهدات بیمه‌نامه، می‌توانند مطابق ضوابط ابلاغی، نسبت به اعلام و پیگیری خسارت اقدام نمایند.

بیمه ایران با بسیج تمامی ظرفیت‌های کارشناسی، استقرار تیم‌های ارزیابی خسارت و تکیه بر شبکه گسترده خدمات خود، آمادگی دارد تا در صورت بروز هرگونه رخداد، فرآیند رسیدگی و ارائه خدمات بیمه‌ای را در کوتاه‌ترین زمان ممکن عملیاتی نماید.

گفتنی است؛ این اقدام شرکت سهامی بیمه ایران، تداوم بخش رویکرد راهبردی این شرکت در حضور فعالانه در رویدادهای ملی و مذهبی است که نشان از پایبندی مستحکم این نهاد به آرمان‌های خدمت‌رسانی به مردم شریف ایران دارد.

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