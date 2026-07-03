قیمت نفت تثبیت شد
قیمت نفت در پی امیدواری به تلاشها و تفاهمها برای پایان تنشها در خاورمیانه ثابت ماند.
به گزارش ایلنا از خبرگزاری رویترز، امیدواری معاملهگران به موفقیت تلاشها برای پایانیافتن تنشها در منطقه خاورمیانه سبب شد قیمت نفت روز جمعه (۱۲ تیر) تغییر چندانی نداشته باشد.
قیمت نفت خام شاخص برنت دریای شمال تا ساعت ۹ و ۳۲ دقیقه روز جمعه به وقت گرینویچ، با ۱۷ سنت یا ۰.۲۴ درصد افزایش، به ۷۱ دلار و ۹۷ سنت برای هر بشکه رسید.
در همین حال، قیمت نفت خام شاخص دابلیوتیآی آمریکا با ۲ سنت یا ۰.۰۳ درصد افزایش، ۶۸ دلار و ۷۱ سنت بهازای هر بشکه دادوستد شد.
قیمت نفت خام شاخص برنت در طول هفته جاری بهطورکلی بدون تغییر ماند، اما نفت خام آمریکا حدود ۰.۸ درصد کاهش یافت.
تحلیلگران کامرزبانک اعلام کردند که قیمت نفت با امیدواری سرمایهگذاران به رفع اختلال تردد از تنگه هرمز کاهش داشته است.
بازارهای آمریکا روز جمعه پیش از تعطیلات روز استقلال این کشور تعطیل خواهند بود.
قیمت هر دو شاخص نفتی در معاملههای روز پنجشنبه (۱۱ تیر) به پایینترین سطح از زمان آغاز جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران در اواخر فوریه رسید.
بنا بر این گزارش، تولیدکنندگان خلیج فارس به دنبال چشمانداز امکان جابهجایی محمولههای نفت بیشتر، در تلاشند تولید خود را افزایش دهند.
یک منبع مطلع روز پنجشنبه در گفتوگو با رویترز اعلام کرد که تولید روزانه نفت کویت در ماه ژوئن از ۵۸۰ هزار بشکه در ماه مه به یک میلیون و ۶۵۰ هزار بشکه رسیده است.
به گفته منابع تجاری و بر اساس دادههای کشتیرانی، شرکت سعودی آرامکو بهمنظور شتاب بخشیدن به روند فروش نفت در آسیا، به جای قراردادهای بلندمدت به قیمت نقدی روی آورده است.
تاماس وارگا، تحلیلگر مؤسسه پیویام، گفت: احتمال بهبود پایدار قیمت نفت خام زمانی بیشتر میشود که نفت موجود در نفتکشها و مخازن جذب بازار شود و بهبود تولید نفت برای جبران مقدار کنونی عرضه از تنگه هرمز کافی نباشد.
با افزایش عرضه، ساختار بازار از ساختار پیشبهین (Backwardation)، یعنی وضعی که قیمت نقدی از قیمت آتی بیشتر باشد، به ساختار کونتانگو (Contango) که به معنای اینکه قیمت آتی بالاتر از قیمت نقدی باشد، تغییر کرده که نشاندهنده احتمال پایین کمبود عرضه در آینده است.
اختلاف بین قیمت نفت برنت برای تحویل در ماه آینده و قیمت این شاخص نفتی برای تحویل در ۶ ماه آینده در روز یکم ماه ژوئیه (دهم خراد) برای نخستین بار در سال ۲۰۲۶ منفی شد.