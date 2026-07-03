بیمه پارسیان با برپایی موکب خدمترسانی، همراه زائران و عزاداران مراسم تشییع پیکر رهبر شهید امت
بیمه پارسیان همزمان با برگزاری مراسم تشییع پیکر پاک رهبر شهید امت (قدس نفسه الزکیه)، در راستای همراهی با زائران و عزاداران، با برپایی موکب خدمترسانی از عزاداران پذیرایی میکند.
به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی بیمه پارسیان، این موکب در خیابان آزادی، نبش خیابان حبیبزادگان و در مسیر عبور عزاداران و زایرین مستقر شده و با ارائه خدمات پذیرایی، آماده خدمترسانی است.
بیمه پارسیان با برپایی این موکب تلاش کرده است در کنار ایفای نقش حرفهای خود در صنعت بیمه، سهمی هرچند کوچک در خدمترسانی به عزاداران قائد شهید امت ایفا کند.
برپایی این موکب با مشارکت مدیران و کارکنان شرکت انجام شده و تا پایان مراسم، خدماترسانی و پذیرایی از عزاداران ادامه خواهد داشت.