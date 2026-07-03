مدیر شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی منطقه قم خبر داد؛
تدابیر ویژه منطقه قم برای تأمین سوخت ایام برگزاری مراسم تشییع رهبر شهید
مدیر شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی منطقه قم از بسیج همه ظرفیتهای عملیاتی این منطقه برای خدمترسانی مطلوب در ایام تشییع رهبر شهید خبر داد و گفت: تمامی جایگاههای عرضه سوخت، انبار نفت، نیروهای عملیاتی و ستادی منطقه در آمادهباش کامل قرار دارند.
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاعرسانی دولت، محمدرضا محمدیان به نقش راهبردی استان قم بهعنوان گذرگاه اصلی مسافران و مراجعان به سمت پایتخت اشاره کرد و افزود: شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی منطقه قم با هدف تضمین عرضه بیوقفه فرآوردههای نفتی در ایام برگزاری مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید، طرح نظارت گسترده و آمادهباش کامل ناوگان عملیاتی را اجرا کرده است.
وی با تأکید بر اینکه تدابیر ویژه برای مدیریت عرضه سوخت در این ایام اتخاذ شده است و این شرکت با 73 باب جایگاه عرضه بنزین و 42 باب جایگاه عرضه سیانجی آماده خدمترسانی است، تصریح کرد: همه جایگاههای عرضه سوخت، انبار نفت، نیروهای عملیاتی و ستادی منطقه در آمادهباش کامل قرار دارند تا فرآیند سوخترسانی در این ایام بدون هیچگونه وقفه و با بالاترین سطح کیفیت و ایمنی انجام شود.
افزایش نظارت بر جایگاههای عرضه سوخت
مدیر شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی منطقه قم به انجام اقدامهای نظارتی در جایگاههای منطقه اشاره کرد و گفت: از ابتدای هفته جاری، تیمهای بازرسی بهطور مضاعف و در قالب گروههای عملیاتی، نظارت بر عملکرد جایگاهها را به صورت شبانهروزی افزایش دادهاند. این بازرسیها هم بر کیفیت فرآورده و هم بر کمیت و رعایت استانداردهای عرضه متمرکز است تا از بروز هرگونه شکایت از سوی مصرفکنندگان جلوگیری شود.
محمدیان در ادامه به چالشهای احتمالی در زنجیره تأمین اشاره و بر لزوم مدیریت مصرف تأکید کرد و یادآور شد: با توجه به شرایط حساس و لزوم حفظ پایداری در عرضه، مدیریت مصرف و صرفهجویی باید به اولویت همه شهروندان تبدیل شود، از این رو ما از جامعه درخواست داریم بیش از گذشته، در مصرف سوخت صرفهجویی کنند تا بتوانیم وظیفه اصلی خود یعنی تأمین سوخت را بهصورت مطلوب و با مدیریت بهینه منابع انجام دهیم.
وی استفاده از سوخت سیانجی را از اقدامهای راهگشا برای کاهش مصرف بنزین دانست و تصریح کرد: با توجه به موجودی مناسب و ظرفیت قابل توجه در عرضه سوخت سیانجی، این جایگاهها بهصورت شبانهروزی فعال هستند و استفاده از این سوخت میتواند فشار بر عرضه بنزین را کاهش داده و به مدیریت بهتر ذخایر سوخت کمک کند.
ایجاد سکوهای اختصاصی برای سوختگیری خودروهای امدادی
مدیر شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی منطقه قم با اشاره به اقدامهای ویژه برای تسهیل خدمات، بیان کرد: در راستای پشتیبانی از دستگاههای امدادی، در همه جایگاههای عرضه سوخت، سکوهای اختصاصی برای سوختگیری سریع در نظر گرفته شده است. همچنین در خصوص اعزام خودروهای سوخترسان سیار در ورودیهای شهر، پس از نهایی شدن برآورد مورد نیاز از سوی مقامات استانی، ظرفیتهای لازم برای اعزام این خودروها در نقاط راهبردی فراهم خواهد شد.
محمدیان در پایان با اشاره به وضعیت ذخایر سوخت در منطقه، بیان کرد: اکنون ذخایر سوخت در سطح مطلوب قرار دارد و پوشش تقاضا بهخوبی انجام میشود. با این حال، تیمهای عملیاتی موظفاند با رصد مستمر میزان مصرف، آمادگی خود را برای مدیریت هرگونه نوسان در تقاضا حفظ کنند.