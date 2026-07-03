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همراهی فرید دهقانی با وزیر صمت در بازدید از موکب چادرملو در آستانه مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب

همراهی فرید دهقانی با وزیر صمت در بازدید از موکب چادرملو در آستانه مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب
کد خبر : 1808068
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وزیر صنعت، معدن و تجارت و هیات همراه و مدیرعامل شرکت معدنی و صنعتی چادرملو با حضور در موکب این شرکت در میدان ولیعصر(عج) تهران از روند آماده‌سازی و تدارکات پیش‌بینی‌شده برای خدمت‌رسانی به زائران مراسم تشییع رهبر شهید بازدید کرد.

به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی چادرملو، فرید دهقانی در این بازدید ضمن تشریح آخرین اقدامات انجام‌شده برای تجهیز و آماده‌سازی موکب برای وزیر صمت و هیأت همراه، روند اجرایی و تمهیدات پیش‌بینی‌شده برای ارائه خدمات به زائران را تشریح کرد.

مدیرعامل چادرملو همچنین با قدردانی از تلاش عوامل اجرایی و دست‌اندرکاران برپایی موکب، از زحمات آنان تقدیر کرد و با آرزوی توفیق برای همه خدمت‌گزاران به آنان خداقوت گفت.

لازم به ذکر است، موکب شرکت معدنی و صنعتی چادرملو در میدان ولیعصر(عج) تهران برپا شده و آماده پذیرایی و خدمت‌رسانی به زائران و شرکت‌کنندگان در مراسم تشییع رهبر شهید است.

همراهی فرید دهقانی با وزیر صمت در بازدید از موکب چادرملو در آستانه مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب

همراهی فرید دهقانی با وزیر صمت در بازدید از موکب چادرملو در آستانه مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب

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