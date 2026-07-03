همراهی فرید دهقانی با وزیر صمت در بازدید از موکب چادرملو در آستانه مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب
وزیر صنعت، معدن و تجارت و هیات همراه و مدیرعامل شرکت معدنی و صنعتی چادرملو با حضور در موکب این شرکت در میدان ولیعصر(عج) تهران از روند آمادهسازی و تدارکات پیشبینیشده برای خدمترسانی به زائران مراسم تشییع رهبر شهید بازدید کرد.
به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی چادرملو، فرید دهقانی در این بازدید ضمن تشریح آخرین اقدامات انجامشده برای تجهیز و آمادهسازی موکب برای وزیر صمت و هیأت همراه، روند اجرایی و تمهیدات پیشبینیشده برای ارائه خدمات به زائران را تشریح کرد.
مدیرعامل چادرملو همچنین با قدردانی از تلاش عوامل اجرایی و دستاندرکاران برپایی موکب، از زحمات آنان تقدیر کرد و با آرزوی توفیق برای همه خدمتگزاران به آنان خداقوت گفت.
لازم به ذکر است، موکب شرکت معدنی و صنعتی چادرملو در میدان ولیعصر(عج) تهران برپا شده و آماده پذیرایی و خدمترسانی به زائران و شرکتکنندگان در مراسم تشییع رهبر شهید است.