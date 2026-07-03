همراهی فرید دهقانی با وزیر صمت در بازدید از موکب چادرملو در آستانه مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب

به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی چادرملو، فرید دهقانی در این بازدید ضمن تشریح آخرین اقدامات انجام‌شده برای تجهیز و آماده‌سازی موکب برای وزیر صمت و هیأت همراه، روند اجرایی و تمهیدات پیش‌بینی‌شده برای ارائه خدمات به زائران را تشریح کرد.

مدیرعامل چادرملو همچنین با قدردانی از تلاش عوامل اجرایی و دست‌اندرکاران برپایی موکب، از زحمات آنان تقدیر کرد و با آرزوی توفیق برای همه خدمت‌گزاران به آنان خداقوت گفت.

لازم به ذکر است، موکب شرکت معدنی و صنعتی چادرملو در میدان ولیعصر(عج) تهران برپا شده و آماده پذیرایی و خدمت‌رسانی به زائران و شرکت‌کنندگان در مراسم تشییع رهبر شهید است.

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