اتحادیههای صنفی تهران در روزهای ۱۳ تا ۱۶ تیر تعطیل است
اتاق اصناف و کلیه اتحادیههای صنفی تهران در روزهای ۱۳ تا ۱۶ تیر تعطیل است.
به گزارش ایلنا، براساس اطلاعیه اتاق اصناف، با توجه به برگزاری مراسم وداع، تشییع پیکر مطهر رهبر شهید و عظیم الشان انقلاب اسلامی ایران، حضرت آیت الله سید علی خامنه ای، با اعلام دولت روزهای شنبه الی سه شنبه، ۱۳ تا ۱۶ تیر ماه ۱۴۰۵ اتاق اصناف و کلیه اتحادیههای صنفی تهران تعطیل میباشد.
هرگونه تصمیم درباره نحوه فعالیت واحدهای صنفی در شهر تهران، صرفاً براساس اطلاعیهها و ابلاغیههای رسمی دولت انجام خواهد شد.