به گزارش ایلنا، براساس اطلاعیه اتاق اصناف، با توجه به برگزاری مراسم وداع، تشییع پیکر مطهر رهبر شهید و عظیم الشان انقلاب اسلامی ایران، حضرت آیت الله سید علی خامنه ای، با اعلام دولت روزهای شنبه الی سه شنبه، ۱۳ تا ۱۶ تیر ماه ۱۴۰۵ اتاق اصناف و کلیه اتحادیه‌های صنفی تهران تعطیل می‌باشد.

هرگونه تصمیم درباره نحوه فعالیت واحدهای صنفی در شهر تهران، صرفاً براساس اطلاعیه‌ها و ابلاغیه‌های رسمی دولت انجام خواهد شد.

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