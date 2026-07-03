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اتحادیه‌های صنفی تهران در روزهای ۱۳ تا ۱۶ تیر تعطیل است

اتحادیه‌های صنفی تهران در روزهای ۱۳ تا ۱۶ تیر تعطیل است
کد خبر : 1808017
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​ اتاق اصناف و کلیه اتحادیه‌های صنفی تهران در روزهای ۱۳ تا ۱۶ تیر تعطیل است.

به گزارش ایلنا، براساس اطلاعیه اتاق اصناف، با توجه به برگزاری مراسم وداع، تشییع پیکر مطهر رهبر شهید و عظیم الشان انقلاب اسلامی ایران، حضرت آیت الله سید علی خامنه ای، با اعلام دولت روزهای شنبه الی سه شنبه، ۱۳ تا ۱۶ تیر ماه ۱۴۰۵ اتاق اصناف و کلیه اتحادیه‌های صنفی تهران تعطیل می‌باشد. 

هرگونه تصمیم درباره نحوه فعالیت واحدهای صنفی در شهر تهران، صرفاً براساس اطلاعیه‌ها و ابلاغیه‌های رسمی دولت انجام خواهد شد.

 

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