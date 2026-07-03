به گزارش ایلنا، حسن جهانیان با اشاره به آمادگی راهدارخانه‌های کشور برای ارائه خدمات به شرکت‌کنندگان در مراسم تشییع پیکر مطهر قائد شهید امت، اظهار کرد: با توجه به افزایش چشمگیر تردد وسایل نقلیه در مسیرهای منتهی به مراسم تشییع، ۲۷ راهدارخانه فعال در سطح جاده‌های استان‌های تهران، قم و خراسان رضوی به منظور اسکان موقت، اقامه نماز و ارائه خدمات به هموطنان در آماده‌باش به سر می‌برند.

وی همچنین از استقرار ۸۹ اکیپ گشت راهداری در سطح محورهای مواصلاتی تهران، قم و خراسان رضوی خبر داد و افزود: این اکیپ‌ها در ایام سفرهای عزاداران، به مراسم تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب و با اجرای طرح واکنش سریع، در صورت وقوع حوادث احتمالی نسبت به بازگشایی و جلوگیری از انسداد مسیرهای اقدام می‌کنند.

سرپرست معاونت راهداری بیان کرد: با اجرای طرح مشترک سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای و پلیس راه کشور و استقرار نیروها در سطح محورهای منتهی به استان‌های میزبان مراسم تشییع، نسبت به مدیریت میدانی راه‌ها و کمک به روان‌سازی و تسهیل ترددها اقدام می‌کنند.

جهانیان با اشاره به رسالت سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای در نگهداری از شبکه جاده‌ای کشور، تأکید کرد: در این راستا و با استفاده از ماشین‌آلات راهداری و در قالب طرح ارتقاء ایمنی راه‌ها، عملیات راهداری شامل شانه‌سازی حدود ۳۵۰۰ کیلومتر از راه‌ها، اجرای ۱۸۵۰ کیلومتر شیب شیروانی و چاله‌پرکنی سطح جاده‌ها با استفاده از ۲۰۰۰ تن آسفالت انجام شده است.

وی از اجرای پروژه‌های متعدد و مستمر برای ایمنی و تسهیل در تردد کاربران جاده‌ای خبر داد و افزود: با توجه به پیش‌بینی حضور میلیونی هموطنان در مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید امت، با استمرار طرح‌های راهداری نسبت به اجرای روکش تقویتی و حفاظتی ۷۱۸ کیلومتر از محورهای مواصلاتی را اجرایی کرده است.

سرپرست معاونت راهداری تصریح کرد: همچنین ۷۵۹ کیلومتر درزگیری و لکه‌گیری، تعمیر و مقاوم‌سازی ۴۳۰ متر تونل و احداث و بهسازی ۱۳۰۰ کار کنارگذر تونل و پل به منظور تقویت و ایمن‌سازی سازه‌های جاده‌ای و تسهیل تردد هموطنان صورت گرفته است.

جهانیان عنوان کرد: با توجه به حجم بالای تردد وسایل نقلیه در محورهای بزرگراهی و آزادراهی کشور و برگزاری مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی در شهرهای تهران، قم و مشهد و به‌منظور ارتقاء ایمنی سفرهای کاربران جاده‌ای، عملیات نصب و تعمیر حفاظ در ۱۸۰۰ مترمربع از محور تهران - مشهد و تهران - قم انجام شده است.

وی گفت: اجرای ۸۵۰ کیلومتر عملیات خط‌کشی و نصب ۶۸۰ مترمربع علائم اخطاری، انتظامی و مسیرنما از دیگر اقداماتی است که با هدف تسهیل و ارتقاء ایمنی سفرها در دو محور یادشده اجرایی شده است.

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