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آماده‌باش ۲۷ راهدارخانه در مسیرهای منتهی به مراسم تشییع رهبر شهید

آماده‌باش ۲۷ راهدارخانه در مسیرهای منتهی به مراسم تشییع رهبر شهید
کد خبر : 1808012
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۲۷راهدارخانه در مسیرهای استان‌های تهران، قم و خراسان رضوی در آماده‌باش برای خدمترسانی شایسته به هموطنان هستند.

به گزارش ایلنا، حسن جهانیان با اشاره به آمادگی راهدارخانه‌های کشور برای ارائه خدمات به شرکت‌کنندگان در مراسم تشییع پیکر مطهر قائد شهید امت، اظهار کرد: با توجه به افزایش چشمگیر تردد وسایل نقلیه در مسیرهای منتهی به مراسم تشییع، ۲۷ راهدارخانه فعال در سطح جاده‌های استان‌های تهران، قم و خراسان رضوی به منظور اسکان موقت، اقامه نماز و ارائه خدمات به هموطنان در آماده‌باش به سر می‌برند. 

وی همچنین از استقرار ۸۹ اکیپ گشت راهداری در سطح محورهای مواصلاتی تهران، قم و خراسان رضوی خبر داد و افزود: این اکیپ‌ها در ایام سفرهای عزاداران، به مراسم تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب و با اجرای طرح واکنش سریع، در صورت وقوع حوادث احتمالی نسبت به بازگشایی و جلوگیری از انسداد مسیرهای اقدام می‌کنند. 

سرپرست معاونت راهداری بیان کرد: با اجرای طرح مشترک سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای و پلیس راه کشور و استقرار نیروها در سطح محورهای منتهی به استان‌های میزبان مراسم تشییع، نسبت به مدیریت میدانی راه‌ها و کمک به روان‌سازی و تسهیل ترددها اقدام می‌کنند. 

جهانیان با اشاره به رسالت سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای در نگهداری از شبکه جاده‌ای کشور، تأکید کرد: در این راستا و با استفاده از ماشین‌آلات راهداری و در قالب طرح ارتقاء ایمنی راه‌ها، عملیات راهداری شامل شانه‌سازی حدود ۳۵۰۰ کیلومتر از راه‌ها، اجرای ۱۸۵۰ کیلومتر شیب شیروانی و چاله‌پرکنی سطح جاده‌ها با استفاده از ۲۰۰۰ تن آسفالت انجام شده است. 

وی از اجرای پروژه‌های متعدد و مستمر برای ایمنی و تسهیل در تردد کاربران جاده‌ای خبر داد و افزود: با توجه به پیش‌بینی حضور میلیونی هموطنان در مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید امت، با استمرار طرح‌های راهداری نسبت به اجرای روکش تقویتی و حفاظتی ۷۱۸ کیلومتر از محورهای مواصلاتی را اجرایی کرده است. 

سرپرست معاونت راهداری تصریح کرد: همچنین ۷۵۹ کیلومتر درزگیری و لکه‌گیری، تعمیر و مقاوم‌سازی ۴۳۰ متر تونل و احداث و بهسازی ۱۳۰۰ کار کنارگذر تونل و پل به منظور تقویت و ایمن‌سازی سازه‌های جاده‌ای و تسهیل تردد هموطنان صورت گرفته است. 

جهانیان عنوان کرد: با توجه به حجم بالای تردد وسایل نقلیه در محورهای بزرگراهی و آزادراهی کشور و برگزاری مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی در شهرهای تهران، قم و مشهد و به‌منظور ارتقاء ایمنی سفرهای کاربران جاده‌ای، عملیات نصب و تعمیر حفاظ در ۱۸۰۰ مترمربع از محور تهران - مشهد و تهران - قم انجام شده است. 

وی گفت: اجرای ۸۵۰ کیلومتر عملیات خط‌کشی و نصب ۶۸۰ مترمربع علائم اخطاری، انتظامی و مسیرنما از دیگر اقداماتی است که با هدف تسهیل و ارتقاء ایمنی سفرها در دو محور یادشده اجرایی شده است.

 

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