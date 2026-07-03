به گزارش ایلنا، غلامحسین کریمی، معاون مسافری راه آهن با اشاره به تشدید نظارت‌ها همزمان با افزایش تقاضای سفر، گفت: تاکنون هیچ شکایتی درباره کمبود بلیت، گران‌فروشی یا کم‌فروشی ثبت نشده و تمامی ظرفیت ناوگان ریلی برای خدمت‌رسانی به زائران به کار گرفته شده است.

وی افزود: با افزایش تقاضای سفر، نظارت‌ها نیز به شکل قابل توجهی تشدید شده است و تاکنون هیچ شکایتی مبنی بر کمبود بلیت، گران‌فروشی یا کم‌فروشی دریافت نکرده‌ایم.

کریمی بیان کرد: مسافران در صورت مشاهده هرگونه تخلف می‌توانند از طریق مرکز «صدای مسافر» با شماره ۵۱۴۹ و پیش‌شماره ۰۲۱ در تهران، شکایات خود را ثبت کنند تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن رسیدگی شود.

معاون مسافری راه‌آهن ادامه داد: تا سقف ظرفیت ناوگان ریلی، همه امکانات برای خدمت‌رسانی به مردم و زائران به کار گرفته خواهد شد.

وی با اشاره به آمادگی ایستگاه‌های راه‌آهن گفت: برای ارائه خدمات مطلوب، تمهیدات لازم از جمله آماده‌به‌کاری دیزل‌ژنراتورهای اضطراری، پله‌های برقی، آسانسورها، به‌ویژه برای افراد دارای معلولیت و توان‌یابان، همچنین سرویس‌های بهداشتی، نمازخانه‌ها و سامانه‌های سرمایشی ایستگاه‌ها پیش‌بینی و اجرا شده است.

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