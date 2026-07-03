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معاون مسافری راه آهن:

گزارشی از کمبود یا گران‌فروشی بلیت قطار دریافت نکرده‌ایم

گزارشی از کمبود یا گران‌فروشی بلیت قطار دریافت نکرده‌ایم
کد خبر : 1808009
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معاون مسافری راه آهن با اشاره به تشدید نظارت‌ها همزمان با افزایش تقاضای سفر، گفت: تاکنون هیچ شکایتی درباره کمبود بلیت، گران‌فروشی یا کم‌فروشی ثبت نشده است.

به گزارش ایلنا، غلامحسین کریمی، معاون مسافری راه آهن با اشاره به تشدید نظارت‌ها همزمان با افزایش تقاضای سفر، گفت: تاکنون هیچ شکایتی درباره کمبود بلیت، گران‌فروشی یا کم‌فروشی ثبت نشده و تمامی ظرفیت ناوگان ریلی برای خدمت‌رسانی به زائران به کار گرفته شده است.

وی افزود: با افزایش تقاضای سفر، نظارت‌ها نیز به شکل قابل توجهی تشدید شده است و تاکنون هیچ شکایتی مبنی بر کمبود بلیت، گران‌فروشی یا کم‌فروشی دریافت نکرده‌ایم.

کریمی بیان کرد: مسافران در صورت مشاهده هرگونه تخلف می‌توانند از طریق مرکز «صدای مسافر» با شماره ۵۱۴۹ و پیش‌شماره ۰۲۱ در تهران، شکایات خود را ثبت کنند تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن رسیدگی شود.

معاون مسافری راه‌آهن ادامه داد: تا سقف ظرفیت ناوگان ریلی، همه امکانات برای خدمت‌رسانی به مردم و زائران به کار گرفته خواهد شد.

وی با اشاره به آمادگی ایستگاه‌های راه‌آهن گفت: برای ارائه خدمات مطلوب، تمهیدات لازم از جمله آماده‌به‌کاری دیزل‌ژنراتورهای اضطراری، پله‌های برقی، آسانسورها، به‌ویژه برای افراد دارای معلولیت و توان‌یابان، همچنین سرویس‌های بهداشتی، نمازخانه‌ها و سامانه‌های سرمایشی ایستگاه‌ها پیش‌بینی و اجرا شده است.

 

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