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رئیس بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی:

وداع با قائد شهید، سرآغاز دوره ای تازه از انسجام و پایداری مردم ایران است

وداع با قائد شهید، سرآغاز دوره ای تازه از انسجام و پایداری مردم ایران است
کد خبر : 1808004
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رئیس بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی در پیامی از تمامی هم‌وطنان گرانقدر، دعوت کرد که با حضوری آگاهانه، گسترده و عزت‌آفرین، بار دیگر همبستگی ملی، همدلی اجتماعی و پایبندی خویش به ارزش‌های بنیادین انقلاب اسلامی را در برابر دیدگان جهانیان به نمایش بگذارند.

به گزارش ایلنا، حسین دهقان در پیامی از تمامی هم‌وطنان گرانقدر، دعوت کرد با حضوری آگاهانه، گسترده و عزت‌آفرین، بار دیگر همبستگی ملی، همدلی اجتماعی و پایبندی خویش به ارزش‌های بنیادین انقلاب اسلامی را در برابر دیدگان جهانیان به نمایش بگذارند. 

متن پیام به شرح زیر است: 

بسم‌رب الشهدا و الصدیقین

امروز میهن اسلامی ایران در برهه‌ای سرنوشت‌ساز و ماندگار از تاریخ خود قرار گرفته است؛ مقطعی که ملت ایران با اندوهی عمیق، برای وداع و بدرقه شخصیتی مجاهد، استوار و الهام‌بخش که سال‌ها پرچم عزت، استقلال و ایستادگی را برافراشته نگاه داشت، در کنار یکدیگر حضور می‌یابند و تداوم پیمان خود با راه و مکتب امام راحل و قائد شهید را به نمایش می گذارند.

این وداع، سرآغاز دوره‌ای تازه از انسجام، پایداری و پیشرفت ملتی است که در گذر از دشوارترین فراز و نشیب‌های تاریخ، با اراده‌ای راسخ‌تر، وحدتی عمیق‌تر و امیدی افزون‌تر، آینده خود را می‌سازد و به سوی افق‌های روشن‌تر حرکت می‌کند.

در آستانه برگزاری آیین وداع با آقای شهید ایران، که سراسر ایران خود را برای این بدرقه ای تاریخی مهیا می‌کند، از تمامی هم‌وطنان گرانقدر، دعوت می‌کنم با حضوری آگاهانه، گسترده و عزت‌آفرین، بار دیگر همبستگی ملی، همدلی اجتماعی و پایبندی خویش به ارزش‌های بنیادین انقلاب اسلامی را در برابر دیدگان جهانیان به نمایش بگذارند.

خانواده بزرگ بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی و تمامی مجموعه‌های وابسته با حضور پرشور و مسئولانه ضمن ادای احترام به مقام شامخ مجاهدت و خدمت رهبر شهیدمان، مانند آنچه در دوران دفاع مقدس دوم و سوم از خود نشان دادند و خدمت‌رسانی و تولید را بدون وقفه ادامه دادند، در خلق صحنه‌ای ماندگار از همدلی، وفاداری و انسجام ملی سهیم می شوند.

بی‌تردید ملت سرافراز ایران با صلابت، همدلی و بصیرت، راه عزت و استقلال را با استواری ادامه خواهد داد و صحنه های باشکوه از حضور انقلابی خود در دفاع از آرمان‌ها و ارزش‌های انقلاب و پشیمان سازی دشمنان قسم خورده را خلق می کنند.

حسین دهقان

 

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