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افزایش کارت‌های سوخت جایگاه‌ها برای مراسم تشییع

افزایش کارت‌های سوخت جایگاه‌ها برای مراسم تشییع
کد خبر : 1807982
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سخنگوی اتحادیه جایگاه‌داران سوخت از آمادگی کامل جایگاه‌های سوخت در مسیرهای منتهی به استان‌های میزبان مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب خبر داد و گفت: برای تسهیل سوخت‌گیری، تعداد کارت‌های سوخت جایگاه‌ها افزایش یافته است؛ هرچند اولویت همچنان استفاده از کارت سوخت شخصی است.

به گزارش ایلنا از وزارت نفت، رضا نواز بیان کرد: همه جایگاه‌های سوخت واقع در مسیرهای اصلی منتهی به سه استان میزبان آیین تشییع رهبر شهید انقلاب، با تمام ظرفیت در حال خدمت‌رسانی به مردم هستند.

وی افزود: از مردم می‌خواهیم در صورت امکان، از ظرفیت کامل خودروهای شخصی استفاده کنند و همچنین سفرهای خود را با وسایل حمل‌ونقل عمومی انجام دهند.

سخنگوی اتحادیه جایگاه‌داران سوخت همچنین از اتخاذ تدابیری برای افزایش تعداد کارت‌های سوخت در جایگاه‌ها خبر داد و گفت: اولویت اصلی همچنان استفاده شهروندان از کارت سوخت شخصی است تا روند سوخت‌گیری با سرعت و سهولت بیشتری انجام شود.

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