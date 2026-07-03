افزایش کارتهای سوخت جایگاهها برای مراسم تشییع
سخنگوی اتحادیه جایگاهداران سوخت از آمادگی کامل جایگاههای سوخت در مسیرهای منتهی به استانهای میزبان مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب خبر داد و گفت: برای تسهیل سوختگیری، تعداد کارتهای سوخت جایگاهها افزایش یافته است؛ هرچند اولویت همچنان استفاده از کارت سوخت شخصی است.
به گزارش ایلنا از وزارت نفت، رضا نواز بیان کرد: همه جایگاههای سوخت واقع در مسیرهای اصلی منتهی به سه استان میزبان آیین تشییع رهبر شهید انقلاب، با تمام ظرفیت در حال خدمترسانی به مردم هستند.
وی افزود: از مردم میخواهیم در صورت امکان، از ظرفیت کامل خودروهای شخصی استفاده کنند و همچنین سفرهای خود را با وسایل حملونقل عمومی انجام دهند.
سخنگوی اتحادیه جایگاهداران سوخت همچنین از اتخاذ تدابیری برای افزایش تعداد کارتهای سوخت در جایگاهها خبر داد و گفت: اولویت اصلی همچنان استفاده شهروندان از کارت سوخت شخصی است تا روند سوختگیری با سرعت و سهولت بیشتری انجام شود.