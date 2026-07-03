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آغاز فعالیت دفتر فرماندهی هدایت پرواز‌های هیئت‌های بین‌المللی در مهرآباد

آغاز فعالیت دفتر فرماندهی هدایت پرواز‌های هیئت‌های بین‌المللی در مهرآباد
کد خبر : 1807947
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دفتر فرماندهی هدایت پرواز‌های حامل هیئت‌های بین‌المللی شرکت‌کننده در مراسم تشییع رهبر شهید، از نخستین ساعات بامداد فعالیت خود را در فرودگاه مهرآباد آغاز کرد.

به گزارش ایلنا، دفتر فرماندهی هدایت پروازهای حامل هیئت‌های بین‌المللی شرکت‌کننده در مراسم تشییع رهبر شهید، از نخستین ساعات بامداد امروز فعالیت خود را آغاز کرد.

این دفتر با حضور شیرودی، رئیس سازمان هواپیمایی کشوری، دهقان، سرپرست شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران، آذری، مدیرکل فرودگاه بین‌المللی مهرآباد و جمعی از مدیران و کارکنان فرودگاهی، مسئولیت هماهنگی، مدیریت و هدایت زمینی پروازهای ویژه این مراسم را بر عهده دارد.

بر اساس این گزارش، تمهیدات لازم برای تسهیل ورود و خروج هیئت‌های خارجی و پشتیبانی عملیاتی از پروازهای مرتبط با این مراسم در فرودگاه مهرآباد پیش‌بینی و اجرایی شده است.

 

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