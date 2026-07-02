آمادگی کامل برای سوخترسانی در مراسم تشییع
مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی ایران از آمادگی کامل صنعت پالایش و پخش برای تأمین پایدار سوخت در ایام برگزاری مراسم تشییع آقای شهید خبر داد.
به گزارش ایلنا از وزارت نفت، محمدصادق عظیمیفر گفت: امروز نشستی با مدیران ۳۷ منطقه شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران برگزار شد و در آن اقدامهای لازم برای برگزاری هرچه بهتر مراسم تشییع قائد شهید مورد بررسی قرار گرفت.
وی افزود: همکاران ما در سراسر کشور و در همه بخشهای زنجیره صنعت پالایش و پخش در آمادگی کامل به سر میبرند و جریان تولید، انتقال و توزیع فرآوردههای نفتی بهصورت پایدار برقرار است.
مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی ایران ادامه داد: همکاران ما در همه کشور در حالت آمادهباش کامل قرار دارند و همه تدابیر و تدارکات لازم برای تسهیل حضور هموطنان در این مراسم باشکوه اتخاذ شده است.
عظیمیفر گفت: از زحمات مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران و همکاران صمیمانه قدردانی میکنم که در شرایط سخت، از جمله دوران جنگ تحمیلی سوم و این ایام، با وجود فشار سنگین بخش مصرف و آسیبهای واردشده به برخی تأسیسات، بهخوبی از عهده مأموریتهای خود برآمدهاند.
وی تأکید کرد: قدردان تلاشهای همه همکاران شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران هستیم.