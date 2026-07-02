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بازدید وزیر نیرو از روند آماده‌سازی مصلای امام خمینی(ره) برای مراسم تشییع و وداع با رهبر شهید انقلاب

بازدید وزیر نیرو از روند آماده‌سازی مصلای امام خمینی(ره) برای مراسم تشییع و وداع با رهبر شهید انقلاب
کد خبر : 1807742
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وزیر نیرو با حضور در مصلای امام خمینی(ره) از روند آماده‌سازی زیرساخت‌های آب و برق برای برگزاری مراسم تشییع و وداع با رهبر شهید انقلاب بازدید کرد و بر آمادگی کامل صنعت آب و برق، تأمین پایدار خدمات و پیش‌بینی پشتیبانی‌های ویژه برای برگزاری هرچه باشکوه‌تر این مراسم تأکید کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، عباس علی‌آبادی، وزیر نیرو، امروز پنجشنبه 11 تیرماه با حضور در مصلای امام خمینی (ره)، از روند آماده‌سازی این مجموعه برای برگزاری مراسم تشییع و وداع با پیکر رهبر شهید انقلاب بازدید کرد و از نزدیک در جریان اقدامات انجام‌شده برای تأمین زیرساخت‌های آب و برق این مراسم قرار گرفت.

در این بازدید، علیرضا جزءقاسمی، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران، و کامبیز ناظریان، مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ، گزارشی از آخرین اقدامات و تمهیدات پیش‌بینی‌شده در حوزه‌های آب و برق برای برگزاری هرچه مطلوب‌تر این مراسم ارائه کردند.

وزیر نیرو ضمن بازدید از بخش‌های مختلف مصلی، بر ضرورت تسریع در تکمیل اقدامات، آمادگی کامل تمامی بخش‌های مرتبط و پیش‌بینی پشتیبانی‌های ویژه برای تأمین پایدار خدمات آب و برق تأکید کرد. وی همچنین خواستار آمادگی کامل تیم‌های عملیاتی برای ورود سریع در صورت بروز هرگونه اختلال یا قطع احتمالی در شبکه‌های اصلی آب و برق شد.

علی‌آبادی در این بازدید گفت: مراسم وداع با پیکر رهبر شهید انقلاب بزرگ‌ترین برنامه نظام جمهوری اسلامی ایران پس از انقلاب اسلامی است و باید همه چیز در بهترین حالت ممکن انجام شد.

وی اضافه کرد: این بازدید نشان داد صنعت آب و برق در آماده‌باش کامل قرار دارند و انتظار داریم زائرین عزیز این برنامه از لحاظ خدمات آب و برق مشکلی نداشته باشند.

در این بازدید، احمد حیدری، مسئول ستاد وزارت نیرو در امور اربعین و مناسبت‌های مذهبی، یزدان رضایی، معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزیر نیرو و غلامحسین مقیمی مدیر کل روابط عمومی وزارت نیرو نیز وزیر نیرو را همراهی کردند.

رضایی در حاشیه این بازدید با اشاره به آمادگی کامل صنعت آب و برق برای خدمت‌رسانی در این مراسم اظهار کرد: همکاران صنعت آب و برق با بهره‌گیری از تجربیات ارزشمند خود در برگزاری و پشتیبانی از رویدادهای بزرگ مذهبی و ملی، از جمله پیاده‌روی اربعین حسینی، مراسم جاماندگان اربعین، مهمانی بزرگ غدیر و سایر مناسبت‌های مشابه، تمامی ظرفیت‌های فنی، اجرایی و عملیاتی خود را برای ارائه بهترین و پایدارترین خدمات آب و برق در این مراسم به کار گرفته‌اند.

حیدری نیز با بیان اینکه تمامی ظرفیت‌های وزارت نیرو برای پشتیبانی از این مراسم بسیج شده است، گفت: همان‌گونه که در برگزاری مراسم عظیمی همچون پیاده‌روی اربعین از حداکثر توان و امکانات صنعت آب و برق برای خدمت‌رسانی به زائران استفاده می‌شود، در مراسم تشییع و وداع با رهبر شهید انقلاب نیز همه امکانات و ظرفیت‌های موجود برای ارائه خدمات مطلوب و بدون وقفه به کار گرفته شده است.

وی با اشاره به روند آماده‌سازی زیرساخت‌های خدماتی افزود: با توجه به اینکه اطلاعات مربوط به استقرار موکب‌ها با تأخیر نهایی شد، همکاران صنعت آب و برق برای طراحی، جانمایی و ایجاد شبکه‌های تأمین آب و برق با شرایط دشواری مواجه بودند، اما با تلاش شبانه‌روزی و جهادی نیروهای عملیاتی، تمامی اقدامات موردنیاز در زمان مقرر انجام شد و اکنون زیرساخت‌های لازم برای ارائه خدمات آماده و نهایی شده است.

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