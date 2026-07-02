در این بازدید، علیرضا جزءقاسمی، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران، و کامبیز ناظریان، مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ، گزارشی از آخرین اقدامات و تمهیدات پیش‌بینی‌شده در حوزه‌های آب و برق برای برگزاری هرچه مطلوب‌تر این مراسم ارائه کردند.

وزیر نیرو ضمن بازدید از بخش‌های مختلف مصلی، بر ضرورت تسریع در تکمیل اقدامات، آمادگی کامل تمامی بخش‌های مرتبط و پیش‌بینی پشتیبانی‌های ویژه برای تأمین پایدار خدمات آب و برق تأکید کرد. وی همچنین خواستار آمادگی کامل تیم‌های عملیاتی برای ورود سریع در صورت بروز هرگونه اختلال یا قطع احتمالی در شبکه‌های اصلی آب و برق شد.

علی‌آبادی در این بازدید گفت: مراسم وداع با پیکر رهبر شهید انقلاب بزرگ‌ترین برنامه نظام جمهوری اسلامی ایران پس از انقلاب اسلامی است و باید همه چیز در بهترین حالت ممکن انجام شد.

وی اضافه کرد: این بازدید نشان داد صنعت آب و برق در آماده‌باش کامل قرار دارند و انتظار داریم زائرین عزیز این برنامه از لحاظ خدمات آب و برق مشکلی نداشته باشند.

در این بازدید، احمد حیدری، مسئول ستاد وزارت نیرو در امور اربعین و مناسبت‌های مذهبی، یزدان رضایی، معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزیر نیرو و غلامحسین مقیمی مدیر کل روابط عمومی وزارت نیرو نیز وزیر نیرو را همراهی کردند.

رضایی در حاشیه این بازدید با اشاره به آمادگی کامل صنعت آب و برق برای خدمت‌رسانی در این مراسم اظهار کرد: همکاران صنعت آب و برق با بهره‌گیری از تجربیات ارزشمند خود در برگزاری و پشتیبانی از رویدادهای بزرگ مذهبی و ملی، از جمله پیاده‌روی اربعین حسینی، مراسم جاماندگان اربعین، مهمانی بزرگ غدیر و سایر مناسبت‌های مشابه، تمامی ظرفیت‌های فنی، اجرایی و عملیاتی خود را برای ارائه بهترین و پایدارترین خدمات آب و برق در این مراسم به کار گرفته‌اند.

حیدری نیز با بیان اینکه تمامی ظرفیت‌های وزارت نیرو برای پشتیبانی از این مراسم بسیج شده است، گفت: همان‌گونه که در برگزاری مراسم عظیمی همچون پیاده‌روی اربعین از حداکثر توان و امکانات صنعت آب و برق برای خدمت‌رسانی به زائران استفاده می‌شود، در مراسم تشییع و وداع با رهبر شهید انقلاب نیز همه امکانات و ظرفیت‌های موجود برای ارائه خدمات مطلوب و بدون وقفه به کار گرفته شده است.

وی با اشاره به روند آماده‌سازی زیرساخت‌های خدماتی افزود: با توجه به اینکه اطلاعات مربوط به استقرار موکب‌ها با تأخیر نهایی شد، همکاران صنعت آب و برق برای طراحی، جانمایی و ایجاد شبکه‌های تأمین آب و برق با شرایط دشواری مواجه بودند، اما با تلاش شبانه‌روزی و جهادی نیروهای عملیاتی، تمامی اقدامات موردنیاز در زمان مقرر انجام شد و اکنون زیرساخت‌های لازم برای ارائه خدمات آماده و نهایی شده است.