محدودیتهای سوختگیری در ایام تشییع برداشته شد
مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران، از اجرای تمهیدات ویژه برای مدیریت توزیع سوخت در ایام تشییع رهبر شهید و همچنین رفع محدودیتهای سوختگیری با کارت شخصی در ۱۵ استان خبر داد.
به گزارش ایلنا به نقل از وزارت نفت، کرامت ویسکرمی با اشاره به هماهنگیهای صورتگرفته با سازمان راهداری و حملونقل جادهای برای مدیریت سوخت ناوگان اتوبوسرانی برونشهری در ایام تشییع رهبر شهید، اظهار کرد: بر اساس برنامهریزیهای انجامشده، برای بیش از ۱۴ هزار دستگاه اتوبوس برونشهری که راهبری آنها بر عهده سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای است، ۲۰۰۰ لیتر سوخت گازوئیل به عنوان سهمیه تنخواه در کارت هوشمند سوخت آنها شارژ میشود.
وی افزود: این سهمیه علاوه بر سهمیه عملکردی است که هر ۱۵ روز یکبار بر اساس پیمایش ناوگان در کارت سوخت رانندگان شارژ میشود. لیست این اتوبوسها از سوی سازمان راهداری دریافت شده و فرآیند شارژ این سهمیه از امروز عملیاتی خواهد شد.
مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی در بخش دیگری از سخنان خود به کاهش محدودیتهای استفاده از کارت سوخت شخصی در جایگاهها در روزهای تشییع رهبر شهید اشاره کرد و گفت: در ۱۵ استان کشور، محدودیتهای سوختگیری با کارت شخصی برداشته شده است؛ به طوری که هموطنان میتوانند در هر نوبت سوختگیری تا ۴۵ لیتر بنزین دریافت کنند و این امکان تا سه بار در هر نوبت سوختگیری برای متقاضیان فراهم است.
ویسکرمی با تاکید بر لزوم مدیریت مصرف سوخت توسط مردم، تصریح کرد: اولویت اصلی ما استفاده از کارت سوخت شخصی است و از هموطنان تقاضا داریم در جایگاهها حتما از کارت خود استفاده کنند. کارتهای اضطراری موجود در جایگاهها صرفاً برای موارد ضروری (مانند گمشدن یا صادر نشدن کارت سوخت) پیشبینی شده است. در عین حال از شهروندان درخواست میکنیم مدیریت مصرف را داشته باشند.
وی در خصوص صدور کارت هوشمند سوخت المثنی نیز گفت: شرایط برای دریافت کارت سوخت المثنی بسیار تسهیل شده است؛ بهطوریکه متقاضیان میتوانند با ثبتنام اولیه، ظرف ۲۴ ساعت کارت خود را از ناحیه مربوطه دریافت کنند.
این مقام مسئول همچنین از افزایش سقف برداشت بنزین با کارت جایگاه خبر داد و افزود: با هدف رفاه حال مسافران، در ۱۵ استان، میزان برداشت بنزین با کارت اضطراری جایگاه از ۲۰ لیتر به ۳۵ لیتر افزایش یافته است تا رانندگان بتوانند باک خودروی خود را بهطور کامل پر کنند. این اقدام از امروز (یازدهم تیرماه) تا روز بیستم تیر ماه انجام میشود.
تاکید بر استفاده از ظرفیت CNG
ویسکرمی در پایان با اشاره به پیک مصرف برق در فصل تابستان و لزوم پایداری سوخترسانی، خاطرنشان کرد: کشور از ظرفیت بسیار مطلوبی در بخش سیانجی (CNG) برخوردار است. با وجود اینکه در شرایط پیک مصرف برق ممکن است وقفههای کوتاهمدتی در فعالیت برخی جایگاههای سیانجی رخ دهد، اما هماهنگیهای لازم انجام شده تا این اختلالات به حداقل برسد. از تمامی دارندگان خودروهای دوگانهسوز درخواست داریم که برای مدیریت بهتر مصرف سوخت مایع، اولویت نخست خود را سوختگیری با سیانجی قرار دهند.
وی همچنین از رانندگان خواست پیش از آغاز سفر، در مبدأ حرکت نسبت به سوختگیری کامل اقدام کنند تا در مسیر و جایگاههای بینراهی با ترافیک و صفهای طولانی مواجه نشوند.