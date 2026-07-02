دعوت وزیر راه و شهرسازی از هموطنان برای حضور در مراسم تشییع رهبر شهید

«بسم الله الرحمن الرحیم

مردم شریف، مؤمن و قدرشناس ایران اسلامی

امروز ایران در یکی از سنگین‌ترین و سرنوشت‌سازترین روزهای تاریخ خود، با عالمی مجاهد، رهبری حکیم، شخصیتی تاریخ‌ساز و پرچم‌دار عزت، استقلال و مقاومت وداع می‌کند.

مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی، صرفاً بدرقه یک شخصیت سیاسی و مذهبی نیست؛ این مراسم، جلوه‌ای ماندگار از وفاداری، همبستگی و انسجام ملت بزرگ ایران خواهد بود؛ حضوری که بار دیگر پیوند ناگسستنی مردم با آرمان‌های انقلاب اسلامی و راه پرافتخار شهیدان را به نمایش خواهد گذاشت.

وزارت راه و شهرسازی، همگام با سایر دستگاه‌های خدمت‌رسان، با عزمی راسخ و همّتی والا، تمامی ظرفیت‌ها و امکانات خود را در خدمت برگزاری شایسته‌ترین و باشکوه‌ترین وداع با رهبر شهید قرار داده است و برنامه‌ریزی‌های گسترده‌ای در حوزه‌های حمل‌ونقل جاده‌ای، ریلی و هوایی، افزایش ظرفیت ناوگان، تسهیل جابه‌جایی زائران و آمادگی کامل نیروهای عملیاتی جهت پاسخ به بخشی از نیازهای سوگواران و شرکت‌کنندگان تدارک دیده است.

خدمت به مردم در چنین روز تاریخی را افتخاری بزرگ برای خانواده بزرگ وزارت راه و شهرسازی می‌دانیم و همکاران ما در سراسر کشور با روحیه‌ای جهادی و به‌صورت شبانه‌روزی تلاش خواهند کرد تا هم‌میهنان عزیز با آرامش، ایمنی و سهولت در این آیین حضور یابند.

از عموم ملت شریف ایران دعوت می‌کنم با حضور پرشور، منظم و باشکوه خود، ضمن تجدید میثاق با آرمان‌های انقلاب اسلامی و شهیدان، جلوه‌ای دیگر از وحدت، همدلی و اقتدار ملت ایران را به نمایش بگذارند.

بی‌تردید این حضور تاریخی، برگ زرین دیگری در دفتر پرافتخار ایران اسلامی خواهد بود و پیام استقامت، عزت و وفاداری ملت بزرگ ایران را به جهانیان مخابره خواهد کرد.

فرزانه صادق

وزیر راه و شهرسازی»