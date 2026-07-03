چرا رشد ۸۰ درصدی ورودی سدها، «تنش آبی» را درمان نکرد؟

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، آمارهای رسمی از وضعیت مخازن سدها در سال آبی ۱۴۰۵-۱۴۰۴، اگرچه در نگاه نخست نویدبخش بهبود شرایط آبی پس از سال‌ ها خشکسالی است. بعبارت دیگر، رشد ۸۰ درصدی ورودی به سدها نسبت به سال گذشته و افزایش ۳۶ درصدی حجم ذخایر، عددی نیست که بتوان به سادگی از کنار آن گذشت اما این بدان معنا نیست وضعیت آب در کل کشور بهتر شده باشد،

این گزارش حاکی است؛ پایان شش سال خشکسالی متوالی لزوما به معنای بازگشت به تعادل نیست. تداوم تنش آبی در ۵۸ شهر کشور، بیانگر آن است که ما با یک بدهی انباشته در منابع زیرزمینی و مخازن آبی رو به ‌رو هستیم. افزایش بارندگی‌ ها در یک سال، تنها مسکنی بر پیکره زخمی اکوسیستم آبی کشور است؛ اما درمان این زخم نیازمند سال‌ ها تداوم مدیریت منابع است.

بررسی سدهای کشور حاکی از آن است که تا ۶ تیر سال آبی ۱۴۰۵-۱۴۰۴؛ کل ورودی به مخازن سدها ۴۴ میلیارد و ۵۷۰ میلیون متر مکعب بوده که نسبت به سال گذشته ۸۰ درصد و در مقایسه با متوسط ۱۰ ساله ۱۵ درصد افزایش یافته است.

حجم آب مخازن نیز تا همین تاریخ ۳۳ میلیارد و ۹۱۰ میلیون متر مکعب بوده که نسبت به سال گذشته ۳۶ درصد و نسبت به متوسط ۱۰ ساله، ۱۰ درصد بیشتر شده است.

رصد سدهای تامین کننده آب شرب و کشاورزی تهران و البرز نیز بیانگر آن است که سد امیرکبیر با ۹۰ درصد پرشدگی ۱۱۹ درصد نسبت به پارسال بیشتر اما یک درصد کمتر از متوسط ۱۰ ساله است.

سد لار در سامانه شرق تهران تنها ۹ درصد پرشدگی داشته و ۹۱ درصد حجم مخزن خالی است که افزایش۲۶ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل و کاهش ۴۳ درصدی نسبت به متوسط ۱۰ ساله را نشان می دهد.

سد طالقان با ۵۶ درصد پرشدگی افزایش ۶ درصدی نسبت به پارسال و کاهش ۲۵ درصدی نسبت به متوسط ۱۰ ساله را ثبت کرده است.

لتیان با ۸۷ درصد پرشدگی ۳۰ درصد نسبت به پارسال و ۵ درصد در مقایسه با متوسط ۱۰ ساله ذخیره آبی بیشتری دارد.

۱۵ درصد حجم سد ماملو پر است که نسبت به سال گذشته ۵۱ درصد بیشتر، اما نسبت به متوسط ۱۰ ساله ۷۲ درصد کمتر است.

ارتفاع کل ریزش های جوی کشور نیز تا ۵ تیر معادل ۲۳۴.۴ میلیمتر بوده، این مقدار بارندگی در دوره‌های مشابه درازمدت ۲۳۴.۸ میلیمتر و در دوره مشابه سال آبی گذشته ۱۴۴.۱ میلیمتر را نشان می‌دهد.

اگرچه سرجمع بارندگی در کشور نسبت به پارسال افزایش یافته، اما استان‌های قم و تهران همچنان شرایط خوبی ندارند و به لحاظ بارشی بدترین اوضاع را دارند.

علاوه بر آن استان‌های مرکزی، یزد، سمنان، اصفهان، قزوین، گیلان، سیستان و بلوچستان، البرز، مازندران و چهار محال و بختیاری نیز نسبت به بلندمدت منفی هستند.

به عبارت دیگر؛ پس از شش سال خشکسالی متوالی، در سال آبی ۱۴۰۵-۱۴۰۴ میزان بارندگی در برخی مناطق بهبود یافته است، اما ۵۸ شهر کشور همچنان با تنش آبی مواجه هستند. بدین معنا که حتی در سالی که کشور بارندگی بهتری را تجربه کرده، ساختار آب‌ شناختی این استان‌ها همچنان در وضعیت شکننده باقی مانده است

یادآور می شود؛ اگرچه سدها در مقیاس کشوری جانی دوباره گرفته‌‌اند اما شکاف عمیق میان وضعیت سدها در اقصی نقاط کشور نشان می‌‌دهد که مدیریت منابع آب در ایران بیش از آنکه به مقدار بارش وابسته باشد، به توزیع و توالی مصرف وابسته است. ۵۸ شهری که همچنان درگیر تنش آبی هستند، گواهی بر این ادعاست که خشکسالی، حتی در سال‌‌های پربارش، همچنان سایه سنگین خود را بر سر کشور حفظ کرده است.

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