تخصیص ۲ هزار لیتر گازوئیل به اتوبوسهای برونشهری
اگر هموطنی کارت سوخت ندارد میتواند کارت المثنی را یکروزه دریافت کند.
به گزارش ایلنا از وزارت نفت، کرامت ویسکرمی، مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران گفت: دو هزار لیتر سوخت گازوئیل بهصورت تنخواه به ناوگان اتوبوسی کشور برای شرکت در مراسم تشییع رهبر شهید امروز شارژ میشود.
وی افزود: محدودیتهای عرضه سوخت با کارت هوشمند سوخت در ایام تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی برداشته شده است.
ویس کرمی تاکید کرد: اگر هموطنی کارت سوخت ندارد میتواند کارت المثنی را یکروزه دریافت کند.