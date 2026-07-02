به گزارش ایلنا از وزارت نفت، کرامت ویس‌کرمی، مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران گفت: دو هزار لیتر سوخت گازوئیل به‌صورت تنخواه به ناوگان اتوبوسی کشور برای شرکت در مراسم تشییع رهبر شهید امروز شارژ می‌شود.

وی افزود: محدودیت‌های عرضه سوخت با کارت هوشمند سوخت در ایام تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی برداشته شده است.

ویس کرمی تاکید کرد: اگر هموطنی کارت سوخت ندارد می‌تواند کارت المثنی را یک‌روزه دریافت کند.

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