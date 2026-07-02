به گزارش ایلنا از وزارت نیرو، علیرضا جزقاسمی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در محدوده مصلی تهران و سایر نقاط پیش‌بینی‌شده برای حضور زائران اظهار کرد: آماده‌سازی و بهره‌برداری از تأسیسات جمع‌آوری فاضلاب، جانمایی و اتصال سرویس‌های بهداشتی، اجرای خطوط انتقال و هدایت فاضلاب و هم‌چنین آماده‌سازی چاه‌های جذبی در دستور کار قرار گرفت تا خدمات‌رسانی با حداکثر آمادگی انجام شود.

او افزود: در محدوده مصلی تهران علاوه بر آماده‌سازی و ارتقای تأسیسات جمع‌آوری و انتقال فاضلاب، تجهیزات و دستگاه‌های واترجت برای پشتیبانی از سرویس‌های بهداشتی مستقر شده است و تیم‌های امداد فاضلاب نیز به‌صورت شبانه‌روزی در محل مستقر هستند.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران با بیان این‌که پایش مستمر شبکه جمع‌آوری فاضلاب از محورهای اصلی این عملیات بوده است، خاطرنشان کرد: عملیات بازدید، مانور، شست‌وشو و لایروبی شبکه و معابر پیرامونی در چندین محور شهری با هدف اطمینان از عملکرد صحیح تأسیسات و افزایش ظرفیت بهره‌برداری انجام شده است.

جزقاسمی ادامه داد: در بخش دیگری از اقدامات، دستگاه‌های تخصصی و نیروهای عملیاتی برای خدمات شست‌وشو، لایروبی، اتصال سرویس‌های بهداشتی موقت و پشتیبانی از شبکه فاضلاب در نقاط مختلف از جمله محدوده ستاد مشترک ارتش، حرم مطهر امام خمینی(ره)، حرم حضرت عبدالعظیم حسنی(ع)، مسیرهای منتهی به مصلی و سایر محدوده‌های تعیین‌شده مستقر شدند.

او تأکید کرد: شرکت آب و فاضلاب استان تهران با استفاده از تمامی ظرفیت‌های فنی و اجرایی خود، آمادگی کامل دارد تا در طول برگزاری مراسم، خدمات لازم را به‌صورت مستمر و پایدار ارائه کند و هیچ‌گونه اختلالی در حوزه جمع‌آوری و انتقال فاضلاب ایجاد نشود.

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