بسیج ظرفیتهای آبفای تهران برای خدماترسانی به زائران در مصلی و اماکن پیرامونی
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران از اجرای مجموعهای از اقدامات فنی، عملیاتی و پشتیبانی برای آمادهسازی زیرساختهای فاضلاب در مسیرها و نقاط مختلف برگزاری آیین وداع و تشییع رهبر شهید انقلاب خبر داد و گفت: با بسیج ظرفیتهای مناطق ششگانه آبفا در تهران و استقرار تجهیزات و نیروهای عملیاتی، شرایط لازم برای ارائه خدمات پایدار و بدون وقفه فراهم شده است.
به گزارش ایلنا از وزارت نیرو، علیرضا جزقاسمی با اشاره به اقدامات انجامشده در محدوده مصلی تهران و سایر نقاط پیشبینیشده برای حضور زائران اظهار کرد: آمادهسازی و بهرهبرداری از تأسیسات جمعآوری فاضلاب، جانمایی و اتصال سرویسهای بهداشتی، اجرای خطوط انتقال و هدایت فاضلاب و همچنین آمادهسازی چاههای جذبی در دستور کار قرار گرفت تا خدماترسانی با حداکثر آمادگی انجام شود.
او افزود: در محدوده مصلی تهران علاوه بر آمادهسازی و ارتقای تأسیسات جمعآوری و انتقال فاضلاب، تجهیزات و دستگاههای واترجت برای پشتیبانی از سرویسهای بهداشتی مستقر شده است و تیمهای امداد فاضلاب نیز بهصورت شبانهروزی در محل مستقر هستند.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران با بیان اینکه پایش مستمر شبکه جمعآوری فاضلاب از محورهای اصلی این عملیات بوده است، خاطرنشان کرد: عملیات بازدید، مانور، شستوشو و لایروبی شبکه و معابر پیرامونی در چندین محور شهری با هدف اطمینان از عملکرد صحیح تأسیسات و افزایش ظرفیت بهرهبرداری انجام شده است.
جزقاسمی ادامه داد: در بخش دیگری از اقدامات، دستگاههای تخصصی و نیروهای عملیاتی برای خدمات شستوشو، لایروبی، اتصال سرویسهای بهداشتی موقت و پشتیبانی از شبکه فاضلاب در نقاط مختلف از جمله محدوده ستاد مشترک ارتش، حرم مطهر امام خمینی(ره)، حرم حضرت عبدالعظیم حسنی(ع)، مسیرهای منتهی به مصلی و سایر محدودههای تعیینشده مستقر شدند.
او تأکید کرد: شرکت آب و فاضلاب استان تهران با استفاده از تمامی ظرفیتهای فنی و اجرایی خود، آمادگی کامل دارد تا در طول برگزاری مراسم، خدمات لازم را بهصورت مستمر و پایدار ارائه کند و هیچگونه اختلالی در حوزه جمعآوری و انتقال فاضلاب ایجاد نشود.