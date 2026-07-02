همه امکانات آب و برق برای خدمت رسانی به زائران بسیج شده است

به گزارش ایلنا از وزارت نیرو، عباس علی‌آبادی با تسلیت ایام سوگواری حضرت اباعبدالله الحسین (ع) و گرامیداشت یاد و خاطره رهبر شهید انقلاب اسلامی، اظهار کرد: مراسم وداع و تشییع این شخصیت بزرگ، رویدادی ماندگار در تاریخ انقلاب اسلامی خواهد بود و باید با نهایت شکوه و در شأن ملت ایران برگزار شود.

وی با اشاره به اهتمام دولت برای فراهم کردن تمامی مقدمات برگزاری این مراسم افزود: وزارت نیرو خود را موظف می‌داند با استفاده از تمامی ظرفیت‌های صنعت آب و برق، شرایط لازم را برای خدمت‌رسانی مطلوب به مردم، زائران و مهمانان داخلی و خارجی فراهم کند.

وزیر نیرو تأمین پایدار برق، آب شرب، شبکه‌های فاضلاب، سرویس‌های بهداشتی و سایر زیرساخت‌های خدماتی را از مهم‌ترین الزامات برگزاری این مراسم برشمرد و گفت: برنامه‌ریزی‌ها به گونه‌ای انجام شده است که علاوه بر تأمین نیازهای مراسم، هیچ‌گونه اختلالی در خدمات‌رسانی به مردم در سایر نقاط کشور ایجاد نشود.

علی‌آبادی با تأکید بر اینکه تمامی سناریوهای احتمالی پیش‌بینی و برای آنها برنامه عملیاتی تدوین شده است، خاطرنشان کرد: برای هرگونه شرایط احتمالی از جمله بروز اشکال در شبکه برق، خطوط انتقال آب، شبکه فاضلاب و سایر موارد، تیم‌های عملیاتی و تخصصی در آماده‌باش کامل قرار دارند تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن نسبت به رفع مشکل اقدام کنند.

وی از استقرار آزمایشگاه‌های سیار کنترل کیفیت آب، گروه‌های واکنش سریع، تجهیزات پشتیبان و ماشین‌آلات تخصصی در محل‌های برگزاری مراسم خبر داد و افزود: تمامی اقدامات با هدف ایجاد اطمینان خاطر برای مردم و برگزاری هرچه باشکوه‌تر این مراسم پیش‌بینی شده است.

وزیر نیرو با اشاره به بسیج گسترده ظرفیت‌های صنعت آب و برق کشور تصریح کرد: بیش از چهار هزار نیروی عملیاتی در بخش برق و چیزی حدود همین عدد نیروی متخصص در بخش آب و فاضلاب برای خدمت‌رسانی در شهرهای تهران، قم و مشهد سازماندهی شده‌اند.

وی افزود: همچنین ۷۴۰ دستگاه خودروی عملیاتی، ۲۱ دستگاه مولد برق اضطراری در تهران، صدها تانکر آبرسان سیار تجهیزات برق اضطراری، ماشین‌آلات تخصصی و امکانات پشتیبان در محل‌های برگزاری مراسم مستقر خواهد شد.

علی‌آبادی با تشریح اقدامات انجام‌شده در حوزه تأمین آب شرب گفت: بیش از ۲۰ المان برداشت آب حدود ۳۰۰ کلکتور و بیش از ۲۴۰۰ شیر برداشت آب برای استفاده زائران پیش‌بینی شده و علاوه بر آن بیش از دو هزار چشمه سرویس بهداشتی پرتابل و بیش از هزار چشمه سرویس بهداشتی ثابت آماده بهره‌برداری است.

وی ادامه داد: بیش از ۳۰۰ تانکر آبرسان سیار نیز برای پاسخگویی به نیازهای احتمالی در نقاط مختلف مستقر شده و گروه‌های عملیاتی آب و فاضلاب به صورت شبانه‌روزی آماده ارائه خدمات خواهند بود.

وزیر نیرو با بیان اینکه تمامی عملیات تعمیرات غیرضروری شبکه‌های آب و برق در مسیرهای مرتبط با مراسم متوقف یا با مدیریت ویژه اجرا شده است، اظهار کرد: هدف از این اقدام افزایش ضریب اطمینان شبکه‌ها و پیشگیری از هرگونه اختلال احتمالی در جریان برگزاری مراسم است.

وی همچنین از آماده‌سازی مراکز اقامتی، مهمانسراها و زائرسراهای وابسته به وزارت نیرو برای اسکان کارکنان و عوامل خدمت‌رسان خبر داد و گفت: تمامی مدیران صنعت آب و برق کشور مأمور شده‌اند از همه ظرفیت‌های موجود برای ارائه خدمات مطلوب به مردم استفاده کنند.

علی‌آبادی آموزش و آمادگی نیروهای عملیاتی را از دیگر محورهای مهم این برنامه عنوان کرد و افزود: علاوه بر آموزش‌های تخصصی کارکنان دستورالعمل‌های لازم برای مدیریت شرایط ویژه افزایش هماهنگی میان تیم‌های اجرایی و ارتقای آمادگی عملیاتی ابلاغ شده است.

وی در پایان با تأکید بر اینکه برگزاری این مراسم هیچ‌گونه تأثیری بر پایداری خدمات آب و برق در سایر نقاط کشور نخواهد داشت گفت: وزارت نیرو با برنامه‌ریزی دقیق و استفاده از تمامی ظرفیت‌های موجود، تلاش خواهد کرد ضمن حفظ پایداری شبکه‌های آب و برق، خدمات مورد نیاز مراسم وداع و تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی را در بالاترین سطح ممکن ارائه کند.

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