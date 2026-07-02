۱۲.۲ همت به حساب کشاورزان واریز شد

به گزارش ایلنا، سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها اعلام کرد: ۱۲۲ هزار و ۳۶۸ میلیارد تومان (۱۲.۲ همت) از مطالبات گندم‌کارانی که محصول خود را تا ۲۰ خرداد ماه ۱۴۰۵ به مراکز خرید تضمینی تحویل داده‌اند، به حساب آنان واریز شد.

بر این اساس گندم‌کارانی که از ابتدای فروردین تا ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۵ محصول خود را تحویل داده‌اند، تاکنون معادل ۵۷ درصد از مطالبات خود با احتساب ۲۷ هزار تومان به ازای هر کیلوگرم گندم دریافت کرده‌اند.

همچنین گندم‌کارانی که از ۱۶ اردیبهشت تا ۲۰ خرداد محصول خود را به مراکز خرید تضمینی تحویل داده‌اند، در این مرحله معادل ۴۴ درصد از مطالبات خود با احتساب ۲۰ هزار تومان به ازای هر کیلوگرم گندم دریافت کرده‌اند.

پیش از این نیز ۵۰.۱ هزار میلیارد تومان از مطالبات گندم‌کاران در دو مرحله پرداخت شده بود و با واریزی جدید، مجموع پرداختی‌ها به کشاورزان گندم‌کار کشور تاکنون به ۶۲ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان (۶۲.۳ همت) رسیده است.

این پرداخت‌ها در راستای اجرای سیاست خرید تضمینی گندم، حمایت از تولیدکنندگان داخلی، تأمین نقدینگی مورد نیاز کشاورزان و پشتیبانی از استمرار تولید این محصول راهبردی انجام شده و روند پرداخت سایر مطالبات نیز با تأمین و تخصیص منابع مالی در مراحل بعدی ادامه خواهد یافت.

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