کاهش ۵۰۰ مگاواتی مصرف برق در کشور

به گزارش ایلنا از وزارت نیرو، احسان ذبیح‌زاده، معاون راهبری شبکه برق کشور، در گفت‌وگو با خبرگزاری صدا و سیما درباره میزان مصرف برق در اوج بار تابستان گفت: این روزها شاهد افزایش دما و مصرف برق هستیم، اما شبکه برق کشور از پایداری کامل برخوردار است و نسبت به سال گذشته شرایط بهتری دارد.

وی ادامه داد: در ساعات اوج مصرف، تأمین برق مشترکان نسبت به سال گذشته ۶ درصد رشد داشته است که علت این افزایش، رشد تولید نیروگاه‌ها و افزایش ظرفیت تأمین برق کشور است.

معاون راهبری شبکه برق کشور بیان کرد: همراهی مردم با وزارت نیرو در مدیریت بهینه مصرف برق، موجب صرفه‌جویی حدود ۵۰۰ مگاوات در مصرف برق شده است.

ذبیح‌زاده ادامه داد: برآورد می‌شود ۵۰۰ مگاوات از کاهش مصرف برق، حاصل اقدامات مردم در مدیریت و مصرف هوشمند برق باشد. این میزان صرفه‌جویی موجب شده است تا امکان تأمین برق بیشتر برای بخش‌های مولد، به‌ویژه صنایع، فراهم شود؛ به‌گونه‌ای که از ابتدای خردادماه تاکنون، میزان تأمین برق صنایع نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود ۱۵ درصد افزایش یافته است.

معاون راهبری شبکه برق کشور با اشاره به اینکه یکی از اقدامات مؤثر در هفته‌های گذشته، برخورد با مصارف غیرمجاز بوده است، افزود: در هفته گذشته، از طریق جمع‌آوری انشعابات و مصارف غیرمجاز، حدود ۱۵۰ مگاوات کاهش مصرف برق حاصل شد.

وی تأکید کرد: بخش‌های مولد کشور همواره در اولویت تأمین برق قرار دارند و هرچه میزان صرفه‌جویی و همراهی مردم در مدیریت مصرف برق بیشتر باشد، امکان تأمین برق پایدارتر و بیشتر برای بخش صنعت نیز فراهم خواهد شد.

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