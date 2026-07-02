برنامه برای شناسایی بیش از ۵۰۰ هزار ماینر غیرمجاز

به گزارش ایلنا از توانیر، هادی سفیدمو، با اشاره به گستردگی فعالیت استخراج غیرمجاز رمز ارز در کشور اظهار کرد: برآوردها نشان می‌دهد بیش از ۵۰۰ هزار دستگاه ماینر غیرمجاز در کشور فعال است و صنعت برق با همکاری دستگاه‌های مسئول، شناسایی و جمع‌آوری این دستگاه‌ها را به‌صورت جدی در دستور کار قرار داده است.

وی با بیان اینکه مصرف انرژی دستگاه‌های استخراج رمزارز بسیار بالاست، افزود: هر دستگاه ماینر به طور متوسط ماهانه حدود ۲۶۵۰ کیلووات‌ساعت برق مصرف می‌کند، در حالی که متوسط مصرف ماهانه یک واحد مسکونی حدود ۲۶۵ کیلووات‌ساعت است؛ بنابراین مصرف هر ماینر معادل مصرف برق ۱۰ واحد مسکونی است.

به گفته وی، فعالیت این دستگاه‌ها به صورت ۲۴ ساعته و بدون وقفه انجام می‌شود و همین موضوع فشار قابل توجهی بر شبکه برق وارد کرده و در برخی مناطق می‌تواند موجب بروز مشکلاتی مانند افت ولتاژ برای مشترکان شود.

مجری نظارت و ساماندهی استخراج رمزارز توانیر با اشاره به تفاوت فعالیت مراکز مجاز و غیرمجاز استخراج رمزارز گفت: استخراج رمزارز در کشور به صورت قانونی و با دریافت مجوز امکان‌پذیر است، اما این مراکز نیز در دوره اوج مصرف برق، از ابتدای خرداد تا پایان شهریور، مجاز به فعالیت نیستند و برق آنها قطع می‌شود. در مقابل، ماینرهای غیرمجاز بدون توجه به محدودیت‌های شبکه به‌صورت مداوم از برق استفاده می‌کنند.

سفیدمو درباره روش‌های شناسایی مراکز غیرمجاز نیز اظهار کرد: صنعت برق برای کشف این مراکز از ظرفیت سامانه‌های هوشمند، داده‌کاوی، پایش شبکه و همچنین همکاری دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی استفاده می‌کند. بسیاری از متخلفان تلاش می‌کنند با استفاده از انشعاب‌های غیرمجاز یا اتصال پیش از کنتور مصرف خود را پنهان کنند، اما با تحلیل داده‌های شبکه و پایش مصرف در سطوح مختلف، این مراکز قابل شناسایی هستند.

وی همچنین از برخورد قانونی با واحدهای صنعتی و کشاورزی متخلف خبر داد و گفت: با هماهنگی وزارتخانه‌های نیرو، صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی مقرر شده است پروانه بهره‌برداری واحدهایی که از برق یارانه‌ای برای استخراج غیرمجاز رمزارز استفاده می‌کنند مورد بازنگری قرار گرفته و با آنها برخورد قانونی شود.

سفیدمو نقش مردم در شناسایی مراکز غیرمجاز استخراج رمزارز را بسیار مهم دانست و افزود: گزارش‌های مردمی یکی از مؤثرترین مسیرهای کشف ماینرهای غیرمجاز است و به همین منظور میزان پاداش گزارش‌دهندگان نیز افزایش یافته است.

وی توضیح داد: برای ۱۰ دستگاه ماینر نخست، به ازای هر دستگاه سه میلیون تومان، برای ۱۰ دستگاه بعدی دو میلیون تومان و برای دستگاه‌های بعدی یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان پاداش پرداخت می‌شود.

به گفته وی، شهروندان می‌توانند گزارش‌های خود درباره فعالیت‌های مشکوک استخراج رمزارز را از طریق سامانه پیامکی ۳۰۰۰۵۱۲۱ ارسال کنند و تمامی اطلاعات گزارش‌دهندگان به‌صورت محرمانه حفظ خواهد شد.

مجری نظارت و ساماندهی استخراج رمزارز توانیر در پایان با تأکید بر اهمیت مشارکت مردم در حفظ پایداری شبکه برق کشور گفت: کاهش مصرف برق، اطلاع‌رسانی و گزارش مراکز مشکوک نقش مهمی در مقابله با استخراج غیرمجاز رمزارز و پایداری شبکه برق به‌ویژه در دوره‌های اوج مصرف دارد.

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