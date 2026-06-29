فروش فوقالعاده وانت سایپا۱۵۱ از فردا + بخشنامه
فروش فوقالعاده وانت سایپا۱۵۱ ارتقاءیافته (GX) با لاینر پاششی از فردا آغاز میشود.
به گزارش ایلنا و به نقل از سایپانیوز، فروش فوقالعاده وانت سایپا۱۵۱ ارتقاءیافته (GX) با لاینر پاششی از ساعت ۱۰ صبح روز سهشنبه 9 تیر ماه آغاز و تا تکمیل ظرفیت ادامه خواهد داشت.
متقاضیان میتوانند با مراجعه به سامانه فروش اینترنتی گروه سایپا به نشانی https://saipa.iranecar.com نسبت به ثبت اطلاعات شخصی، دریافت کد کاربری و انتخاب خودرو اقدام کنند.
لازم به ذکر است که در فروش فوقالعاده زمان تحویل ۹۰ روز پس از پذیرش است. همچنین هر کد ملی تنها امکان ثبتنام یک دستگاه خودرو را دارد.
لینک دانلود بخشنامه: www.saipacorp.com