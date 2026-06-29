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اعلام شرایط ‌فروش فوری اعتباری محصولات شرکت زامیاد + بخشنامه

اعلام شرایط ‌فروش فوری اعتباری محصولات شرکت زامیاد + بخشنامه
کد خبر : 1807593
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طرح ‌فروش فوری اعتباری محصولات شرکت زامیاد، از روز چهار‌شنبه 10 تیرماه آغاز خواهد شد.

به گزارش ایلنا و به نقل از سایپانیوز، گروه خودروسازی سایپا با هدف تأمین نیاز مشتریان گرامی و تنظیم بازار محصولات تجاری سبک، ‌فروش فوری اعتباری کامیونت زامیاد EX دوگانه سوز را از ساعت ۱۰ صبح روز چهارشنبه 10 تیرماه از طریق سایت فروش اینترنتی تا زمان تکمیل ظرفیت، آغاز می‌کند.

متفاضیان می‌توانند از تاریخ ذکر شده با مراجعه به سایت فروش اینترنتی محصولات گروه خودروسازی سایپا به نشانی https://saipa.iranecar.com تا زمان تکمیل ظرفیت نسبت به ثبت‌نام اقدام کنند.

لینک دریافت بخشنامه: www.saipacorp.com

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