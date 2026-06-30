به گزارش ایلنا و به نقل از سایپانیوز، متقاضیان از روز چهارشنبه ۱۰ تیرماه تا پایان روز چهارشنبه ۱۷ تیرماه فرصت دارند نسبت به افتتاح حساب وکالتی نزد بانک‌های عامل و مسدودسازی مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان اقدام کنند.

همچنین متقاضیان می‌توانند از ساعت 10 صبح روز پنج‌شنبه ۱۱ تیرماه تا 12 ظهر روز پنج‌شنبه ۱۸ تیرماه 1405 با مراجعه به سایت فروش اینترنتی سایپا به نشانی saipa.iranecar.com، نسبت به انتخاب خودرو و ثبت درخواست خرید اقدام کنند.

بر اساس این طرح، خودروی وارداتی چانگان CS55 پلاس به‌صورت فروش فوق‌العاده عرضه می‌شود و موعد تحویل آن ۱۲۰ روز پس از تکمیل فرآیند ثبت‌نام خواهد بود.

پس از پایان مهلت تعیین‌شده، منتخبان این طرح با حضور مراجع ذی‌صلاح و از طریق قرعه‌کشی مشخص شده و نتایج به اطلاع آنان خواهد رسید.

گفتنی است در این طرح، محدودیت ثبت‌نام با کد ملی اعمال می‌شود و امکان صلح یا انتقال امتیاز قرارداد به اشخاص دیگر وجود ندارد.

لینک دریافت بخشنامه: www.saipacorp.com

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