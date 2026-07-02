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اعلام اسامی شعب کشیک بانک کشاورزی در روزهای 13، 14 و 16 تیر ماه

اعلام اسامی شعب کشیک بانک کشاورزی در روزهای 13، 14 و 16 تیر ماه
کد خبر : 1807588
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همزمان با برگزاری مراسم وداع و تشییع پیکر مطهر امام شهید در تهران، شعب کشیک بانک کشاورزی، در روزهای 13 ، 14 و 16 تیرماه از ساعت 8:30 الی 12:30 آماده خدمت رسانی و پاسخگویی به مشتریان و مراجعه کنندگان هستند.

به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی بانک کشاورزی، این بانک با هدف استمرار ارائه خدمات مناسب به مشتریان، اسامی شعب کشیک خود را اعلام کرد.

انتظار می رود مشتریان محترم با توجه به شرایط موجود در صورت امکان از مراجعه حضوری به شعب خودداری و از خدمات غیرحضوری این بانک استفاده کنند.

برای مشاهده اطلاعات کامل شعب کشیک بانک کشاورزی، به لینک زیر مراجعه فرمایید.

اسامی شعب کشیک بانک کشاورزی در روزهای 13 ، 14 و 16 تیر ماه

مشتریان بانک همچنین می توانند برای اطلاع از شعب کشیک، با شماره 02181301 تماس حاصل فرمایند.

انتهای پیام/
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