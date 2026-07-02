خودرو وارداتی چانگان در بانک کشاورزی

به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی بانک کشاورزی، مشتریانی که به منظور انجام مراحل خرید خودرو نسبت به وکالتی کردن حساب خود اقدام کرده‌اند، می‌توانند با بلوکه کردن مبلغ 5 میلیارد ریال در حساب خود نزد بانک کشاورزی از این خدمت بهره‌‌مند شوند.

بر اساس این گزارش، تاریخ بلوکه حساب از ساعت 10 صبح روز چهارشنبه 10 تیرماه سال جاری تا ساعت 16 روز چهارشنبه 17 تیرماه تعیین شده و حساب‌ها پس از اعلام نتایج رفع بلوکه خواهد شد.

شایان ذکر است وکالتی کردن حساب به دو روش مراجعه حضوری و غیرحضوری (در پایگاه اینترنتی بانک کشاورزی) امکانپذیر است.

این گزارش می‌افزاید: برای استفاده از این خدمت به صورت غیرحضوری، داشتن شماره حساب نزد بانک کشاورزی کافی است و نیازی به فعالسازی اینترنت بانک یا همراه بانک نیست.

متقاضیان می‌توانند پس از وکالتی کردن و بلوکه حساب، جهت ثبت‌نام در این مرحله از عرضه خودرو وارداتی چانگان CS55 پلاس، از ساعت 10 صبح روز پنجشنبه 11 تیر ماه تا ساعت 12 ظهر روز پنجشنبه 18 تیر ماه به آدرس اینترنتی https://saipa.iranecar.com مراجعه کنند.

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