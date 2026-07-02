تمرکز ویژه بانک کشاورزی بر «توسعه بازار و سودآوری پایدار» در سال جاری

به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی بانک کشاورزی، علیرضا طاهری بروجنی در همایش روسای شعب این بانک در استان آذربایجان غربی، توسعه بازار و سودآوری پایدار را دو رکن اصلی استراتژی بانک کشاورزی در سال 1405 دانست و اظهار داشت: برای دستیابی به توسعه بازار، ضمن گسترش پایگاه مشتریان، ورود به بازارهای جدید و تقویت جایگاه بانک در نظام بانکی کشور را سرلوحه فعالیت‌ها قرار خواهیم داد.

وی همچنین سودآوری پایدار را نیازمند مدیریت هوشمند منابع، کاهش ریسک‌ها و ایجاد درآمدهای پایدار از محل خدمات متنوع بانکی دانست و بر ضرورت توجه ویژه به تأمین مالی زنجیره‌ها، افزایش درآمدهای غیرمشاع، انضباط مالی، مدیریت ریسک و واگذاری املاک مازاد تأکید کرد.

قائم‌مقام مدیرعامل بانک کشاورزی با بیان اینکه دستیابی به این اهداف، بدون تعامل و همدلی کامل شعب و ستاد، محقق نخواهد شد، افزود: دستاوردها و جایگاه امروز بانک کشاورزی با برنامه‌ریزی منسجم و همدلی تمام پرسنل این بانک حاصل شده و این روند برای تحقق برنامه‌ها و اهداف تعیین شده، با جدیت ادامه خواهد یافت.

طاهری ادامه داد: بانک کشاورزی در سال گذشته بر «نهضت مذاکره» تأکید ویژه داشت و امسال نیز در راستای شعار محوری تعیین شده برای بانک، «نهضت مذاکره هوشمند» جزء راهبردهای اصلی بانک تعیین شده است.

قائم‌مقام مدیرعامل بانک کشاورزی، تأکید کرد: با توجه به عاملیت این بانک در پرداخت بهای خرید تضمینی گندم، اجرای طرح‌های نوین به منظور افزایش رسوب و ماندگاری این منابع، در دستور کار بانک کشاورزی قرار دارد.

وی در ادامه به اجرای طرح اعتبار تعهدی دیجیتال بانک کشاورزی از سال گذشته تا کنون اشاره کرد و افزود: بانک کشاورزی بعد از آزادسازی قیمت نهاده‌ها با صدور «نوی‌پو» کمک شایانی به تأمین سرمایه در گردش فعالان زنجیره‌های دام و طیور کرد و این طرح در حال حاضر با استقبال قابل توجه تولیدکنندگان این بخش مواجه شده است.

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