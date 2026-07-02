به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی بانک کشاورزی، در پی استقبال تولیدکنندگان، مرغداران، دامداران و فعالان تأمین و توزیع نهاده‌های دامی از «نوی‌پو» بانک کشاورزی به عنوان یکی از راهکارهای مؤثر برای مدیریت نقدینگی، تا کنون 21 هزار و 652 درخواست در مجموع به ارزش حدود 270 هزار میلیارد تومان در پلتفرم «پالیز» این بانک به ثبت رسیده است.

بر اساس این گزارش، از این تعداد تا کنون 6 هزار و 396 تولیدکننده و فعال اقتصادی موفق به اخذ نوی‌پو به ارزش 659 هزار و 997 میلیارد ریال شده‌اند و بخش دیگری از تقاضاهای ثبت‌شده شامل 13 هزار و 284 پرونده به ارزش تقریبی 165 هزار میلیارد تومان، مراحل مختلف ارزیابی، اعتبارسنجی، تکمیل پرونده و کارشناسی را در شعب بانک کشاورزی سپری می‌کنند.

گفتنی است ابزار اعتبار تعهدی دیجیتال «نوی‌پو» با هدف تسهیل تأمین نهاده‌های تولید و کاهش فشار نقدینگی بر واحدهای تولیدی طراحی شده و به تولیدکنندگان این امکان را می‌دهد بدون نیاز به آورده نقدی و بدون پرداخت سود بانکی، تنها با پرداخت کارمزد صدور ضمانت‌نامه، اعتبار مورد نیاز برای خرید نهاده و خوراک دام و طیور را دریافت و به فروشندگان منتقل کنند؛ اقدامی که به پایداری تولید و تقویت زنجیره تأمین در بخش کشاورزی کمک می‌کند.

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