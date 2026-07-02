قیمتهای درجشده در آگهیهای مسکن مبنای تحلیل بازار نیست
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی گفت:وزارت راه و شهرسازی با اجرای طرح اصالتسنجی آگهیها، حذف انگیزه قیمتسازی و تکمیل بانکهای اطلاعاتی، ساماندهی بازار مسکن را با همکاری سایر دستگاهها دنبال میکند.
به گزارش ایلنا، نرگس رزبان مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی با تأکید بر اینکه نوسانات بازار مسکن تنها ناشی از آگهیهای اینترنتی نیست، گفت: وزارت راه و شهرسازی با اجرای طرح اصالتسنجی آگهیها، حذف انگیزه قیمتسازی و تکمیل بانکهای اطلاعاتی، ساماندهی بازار مسکن را با همکاری سایر دستگاهها دنبال میکند.
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، درباره اقدامات این وزارتخانه برای ساماندهی آگهیهای بازار مسکن اظهار کرد: تحولات بازار مسکن را نمیتوان صرفاً به آگهیهای منتشرشده در سکوهای اینترنتی نسبت داد، بلکه مجموعهای از عوامل اقتصادی و شرایط کلان کشور بر این بازار اثرگذار هستند.
وی با اشاره به وجود برخی آگهیهای غیرواقعی در بازار افزود: وزارت راه و شهرسازی در چارچوب وظایف قانونی خود طی سالهای گذشته اقدامات مختلفی را برای کاهش آگهیهای ناصحیح انجام داده است.
رزبان یکی از مهمترین اقدامات را اصلاح سازوکار محاسبه حقالزحمه مشاوران املاک عنوان کرد و گفت: در گذشته حقالزحمه مشاوران املاک ارتباط مستقیمی با قیمت ملک داشت که این موضوع میتوانست زمینه افزایش قیمتهای پیشنهادی را فراهم کند. بر همین اساس قانون اصلاح شد و آییننامه آن نیز در دولت به تصویب رسید تا ارتباط میان قیمت مسکن و حقالزحمه مشاوران املاک قطع شود.
وی ادامه داد: تعیین تعرفه جدید بر عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت است و پس از ابلاغ، بستر سامانهای آن که در وزارت راه و شهرسازی آماده شده، عملیاتی خواهد شد. با اجرای این سازوکار، انگیزه درج قیمتهای غیرواقعی و آگهیهای صوری تا حد زیادی کاهش مییابد.
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن همچنین از اجرای طرح اصالتسنجی آگهیهای ملکی خبر داد و گفت: بسترهای فنی این طرح فراهم شده و هماکنون با تعدادی از سکوهای اینترنتی اجرا میشود. دسترسیهای لازم در اختیار این پلتفرمها قرار گرفته و بهتدریج سایر سکوها نیز به این سامانه متصل خواهند شد.
رزبان با بیان اینکه هنوز همه اطلاعات ثبتی املاک کشور بهطور کامل در دسترس نیست، افزود: بخشی از املاک همچنان دارای اسناد عادی هستند و تکمیل بانک اطلاعاتی نیازمند همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است. با این حال، روند کار پیشرفت مطلوبی داشته و امیدواریم بهزودی به مرحله تکمیل برسد.
وی با تأکید بر اینکه قیمتهای درجشده در آگهیهای اینترنتی الزاماً قیمت معاملات واقعی نیست، اظهار کرد: بهویژه در دورههایی که بازار دچار التهاب میشود، فاصله میان قیمت پیشنهادی و قیمت نهایی معامله افزایش مییابد. بنابراین مبنای تحلیل بازار باید قیمتهای قطعی معاملات باشد، نه قیمتهای درجشده در آگهیها.
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن خاطرنشان کرد: از نیمه دوم خردادماه تاکنون، التهابات بازار مسکن نسبت به هفتههای گذشته کاهش یافته است و قیمتهای پیشنهادی لزوماً بیانگر وضعیت واقعی معاملات نیست.
رزبان با اشاره به همکاری مناسب سکوهای اینترنتی معتبر با وزارت راه و شهرسازی گفت: پلتفرمهای باسابقه به دلیل اهمیت اعتبار خود، همکاری مطلوبی در اجرای طرح اصالتسنجی آگهیها داشتهاند و این روند بهصورت تدریجی تکمیل خواهد شد.
وی درباره ایجاد مرجع علمی برای ارزشگذاری املاک نیز اظهار کرد: وزارت راه و شهرسازی مطالعات گستردهای را در این زمینه آغاز کرده است، اما به دلیل ناهمگن بودن بازار مسکن، تعیین ارزش واقعی املاک نیازمند دادههای دقیق از دستگاههایی مانند شهرداریها، سازمان ثبت اسناد، سازمان امور مالیاتی، شبکه بانکی و سایر نهادهای مرتبط است.
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن افزود: پیشنهاد آییننامه مشترک برای تبادل اطلاعات میان دستگاههای مختلف به دولت ارائه شده و امیدواریم با تکمیل بانکهای اطلاعاتی، امکان ارائه خدمات دقیقتر و شفافتر در حوزه ارزشگذاری املاک برای مردم فراهم شود.