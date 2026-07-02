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خدمات جایگاههای سوخت در ایام تشییع رهبر شهید

خدمات جایگاههای سوخت در ایام تشییع رهبر شهید
کد خبر : 1807511
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سخنگوی صنف جایگاههای سوخت کشور گفت: مالکان و کارکنان جایگاههای سوخت همدلانه در ایام تشییع رهبر شهیدمان پای کارند.

رضا نواز سخنگوی صنف جایگاههای سوخت کشور اظهار داشت: مالکان و کارکنان جایگاههای سوخت همدلانه در ایام تشییع رهبر شهیدمان پای کارند.

وی افزود: این فعالان حوزه تامین سوخت در سراسر کشور خصوصا سه استان و راههای مواصلاتی منتهی به مراسم تشییع چهار خدمت نمازخانه، آب آشامیدنی، شارژ تلفن همراه و سرویسهای بهداشتی را در کنار خدمت توزیع سوخت ارایه می کنند و فراخور شرایط سعی در پذیرایی هم خواهند داشت.

خدمات جایگاههای سوخت در ایام تشییع رهبر شهید

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