خدمات جایگاههای سوخت در ایام تشییع رهبر شهید

رضا نواز سخنگوی صنف جایگاههای سوخت کشور اظهار داشت: مالکان و کارکنان جایگاههای سوخت همدلانه در ایام تشییع رهبر شهیدمان پای کارند.

وی افزود: این فعالان حوزه تامین سوخت در سراسر کشور خصوصا سه استان و راههای مواصلاتی منتهی به مراسم تشییع چهار خدمت نمازخانه، آب آشامیدنی، شارژ تلفن همراه و سرویسهای بهداشتی را در کنار خدمت توزیع سوخت ارایه می کنند و فراخور شرایط سعی در پذیرایی هم خواهند داشت.

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