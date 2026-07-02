جایگزینی درآمدهای معدنی به جای نفت دنبال شود
وزیر صمت گفت: نگاه این وزارتخانه، «ارزشآفرینی هوشمند» با تمرکز بر ایمنسازی و نوسازی ماشینآلات و تبدیل ثروتهای زیرزمینی به قدرت اقتصادی ملی و جایگزینی درآمدهای معدنی به جای نفت است.
به گزارش ایلنا، سید محمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت در پیامی روز صنعت، معدن و تجارت را تبریک گفت و تاکید کرد: تقارن ایام روز ملی صنعت و معدن در آستانه آیین وداع با «رهبر شهید انقلاب اسلامی»، یادآورِ دوراندیشی و نگاه ژرف آن امام شهیدِ به مقوله پیشرفت کشور است.
متن پیام وزیر صمت بدین شرح است؛
صنعت و معدن، ظرفیت ارزش آفرین برای اقتصاد ملی و بازوی قدرتمند کشور در مسیر رسیدن به خودکفایی و اقتدار اقتصادی است. روز صنعت و معدن، فرصتی است تا ضمن تکریم جایگاه این عرصه، یاد و خاطره شهدای گرانقدر جنگ تحمیلی آمریکایی- صهیونی را که با نثار جان خود در جبهه تولید، سدی پولادین در برابر دسیسههای دشمن بنا نهادند را گرامی بداریم.
تقارن ایام روز ملی صنعت و معدن با آیین وداع با «رهبر شهید انقلاب اسلامی»، یادآورِ دوراندیشی و نگاه ژرف آن امام شهیدِ به مقوله پیشرفت کشور است. ایشان همواره بر ضرورت تغییر جایگزینی ظرفیتهای عظیم معدنی به جای اتکای سنتی به درآمدهای نفتی، تأکید داشتند.
اکنون، با تأسی به مشی جهادی ایشان، تمامی فعالان این حوزه با عزمی راسخ و با تکیه بر دانش بومی، در خط مقدم نبرد اقتصادی ایستادهاند تا با ارزشآفرینی هوشمند، سهم ایران را در زنجیره تأمین جهانی و تأمین نیازهای داخلی ارتقا بخشند.وزارت صنعت، معدن و تجارت، با درک شرایط خطیر کنونی، بر بازسازی و نوسازی صنایع با بهرهگیری از توانمندیهای شرکتهای دانشبنیان تمرکز ویژه دارد تا در راستای ساختن «ایرانی آباد»، مسیر بهرهوری و استفاده از فناوریهای نوین بیش از پیش هموار شود.
در مسیر تحقق توسعه پایدار و اقتدار اقتصادی، صنعت و معدن نه به عنوان بخشهای تولیدی، بلکه باید به عنوان ستونهای استراتژیک حاکمیت ملی مورد اهتمام قرار گیرد.
امروز صنعت و معدن ایران با داشتن یک «سند راهبردی جامع و عملیاتی»، مسیری روشن و هدفمند را آغاز کرده است، سندی که با مشارکت بیسابقه تمامی ذینفعان، از حاکمیت تا بخش خصوصی و انجمنهای تخصصی، تدوین شده تا از یک سند تئوریک، به یک نقشه راه عملیاتی، ماموریتمحور و همسو با برنامه هفتم توسعه تبدیل شود.
در حوزه معدن، نگاه وزارت صنعت، معدن و تجارت «ارزشآفرینی هوشمند» با اهتمام بر ایمن سازی و تجهیز ماشین آلات معادن، فعالسازی پایگاه دادههای علوم زمین جهت شفافیت، تسهیل سرمایهگذاری ها، تمرکز بر استخراج و فرآوری عناصر نادر خاکی و عناصر راهبردی است و به دنبال تبدیل ثروتهای زیرزمینی به قدرت اقتصادی ملی و جایگزینی با نفت می باشد. امسال با عملی سازی «صنعت پیشران، معدن ارزش آفرین و تجارت هوشمند» مسیر هوشمندسازی، نوسازی و رقابتپذیری جهانی را پیش گرفته ایم و با تکیه بر پشتکار دانش بومی فعالان این صنعت گام به گام به سوی تحقق اهداف حرکت خواهیم کرد.
امیدواریم با تکیه بر توانمندیهای ملی، صنعتی پویا و معدنی پیشرو داشته باشیم. اینجانب فرارسیدن روز صنعت و معدن را بر تمامی فعالان بخش خصوصی، صنعتگران، معدنکاران و متخصصان این عرصه تبریک می گویم و از خداوند متعال سربلندی و عزت را در مسیر اعتلای ایران اسلامی مسئلت می نمایم.