وزیر ارتباطات در دومین نشست کمیته ارتباطات ستاد تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب مطرح کرد؛
اقدامات فنی گسترده برای پایداری شبکه ارتباطی در مراسم وداع با رهبر شهید
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از تقویت زیرساختهای ارتباطی در استانهای تهران، قم و خراسان رضوی برای پوشش مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب خبر داد و تأکید کرد: با پیشبینی حضور میلیونی مردم، اقدامات فنی گستردهای در حوزه ارتباطات سیار، ثابت و فضایی برای ارائه خدمات پایدار، امن و باکیفیت انجام شده است.
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاعرسانی دولت، دومین نشست کمیته ارتباطات ستاد تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب با حضور سید ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات؛ حجتالاسلام سید مهدی خاموشی، رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه؛ معاونان وزیر، مدیران دستگاههای تابعه، نمایندگان اپراتورهای ارتباطی، سازمان صداوسیما، استانداریهای تهران و قم و سایر دستگاههای مسئول برگزار شد.
وزیر ارتباطات با بیان اینکه وزارت ارتباطات با مشارکت همه فعالان حوزه ارتباطات، مسئولیت تأمین زیرساختهای ارتباطی این مراسم را بر عهده دارد گفت: «با توجه به پیشبینی حضور بیش از 10 تا 15 میلیون نفر در تهران، اقدامات فنی گستردهای برای حفظ پایداری شبکه انجام شده است.»
وی تأکید کرد: «با تمهیدات پیشبینیشده در حوزه ارتباطات سیار، ثابت و فضایی، تلاش میکنیم خدماتی شایسته به مردم و مهمانان داخلی و خارجی ارائه شود.»
وزیر ارتباطات با اشاره به افزایش چشمگیر حجم مکالمات، پیامکها و مصرف داده در جریان مراسم، اظهار کرد: «شرکت مخابرات ایران و اپراتورهای همراه اول، ایرانسل و رایتل همه ظرفیتهای خود را برای پاسخگویی به نیازهای ارتباطی مردم و اصحاب رسانه به کار گرفتهاند.»
هاشمی همچنین از آمادهسازی ظرفیتهای پردیس وزارت ارتباطات برای اسکان زائران خبر داد و گفت: «با توجه به قرار گرفتن پردیس وزارت ارتباطات در محدوده مصلای تهران، امکانات لازم برای استقرار زائران، برپایی موکبها و پذیرایی از حدود 10 هزار نفر فراهم شده است.»
وی افزود: «ظرفیت زیرساختهای ارتباطی مسیرهای برگزاری مراسم افزایش یافته و علاوه بر توسعه ارتباطات ثابت و سیار، از توانمندیهای سازمان فضایی و بالن ارتباطی نیز برای تقویت پوشش شبکه استفاده شده است.»
تشییع باشکوه، جلوهای از انسجام ملی و روایت اقتدار ایران خواهد بود
حجتالاسلام سید مهدی خاموشی، رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه؛ با تأکید بر اهمیت برگزاری باشکوه مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب، این آیین را نقطه اوج نمایش همبستگی ملت ایران دانست و از مردم خواست با حضور گسترده و روایت دقیق این رخداد، پیام اقتدار، مقاومت و وحدت ملی را به جهان مخابره کنند.
رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه، حضور گسترده مردم در مراسم تشییع را پشتوانهای برای استمرار مسیر انقلاب اسلامی دانست و اظهار کرد: «ثبت تصاویر، روایتها و تولید محتوای رسانهای از این حضور مردمی، نقش مهمی در انتقال پیام این رویداد تاریخی به نسلهای آینده خواهد داشت.»
وی با اشاره به شرایط منطقه و عرصه بینالمللی، بر اهمیت انسجام داخلی تأکید کرد و گفت: «نمایش وحدت و همبستگی مردم ایران میتواند پشتوانهای برای تقویت جبهه دیپلماسی کشور در پیگیری حقوق ملت ایران باشد و قدرت چانهزنی جمهوری اسلامی ایران را افزایش دهد.»
تشریح اقدامات اجرایی وزارت ارتباطات برای پشتیبانی از مراسم
غلامرضا امیدی، معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی وزارت ارتباطات نیز در این جلسه مهمترین اقدامات اجرایی وزارت ارتباطات و دستگاههای تابعه را شامل افزایش ظرفیت سایتها و لینکهای ارتباطی در تهران، قم و مشهد، آمادهسازی باند فرکانسی 700 مگاهرتز برای توسعه خدمات نسل چهارم، جلوگیری از تداخلات فرکانسی، فراهمسازی امکان رومینگ سیمکارتهای خارجی، استقرار تیمهای پایش کیفیت شبکه، راهاندازی سایتهای سیار در مسیرهای مراسم، آمادهسازی مراکز اسکان زائران، ارائه خدمات ماهوارهای، آمادهسازی سکوی استقرار بالن ارتباطی، اختصاص باشگاه پیام برای اسکان مهمانان شهرستانی و تأمین فیبر نوری مورد نیاز برای استقرار BTSهای سیار برشمرد.
وی همچنین گفت: «موکبی با همکاری همراه اول مقابل پردیس وزارت ارتباطات برپا شده و درمانگاه حمیده نیز در روزهای برگزاری مراسم در آمادهباش کامل برای خدمترسانی به مردم قرار دارد.»
مشارکت دستگاههای تابعه در پشتیبانی از مراسم
محمد احمدی، مدیرعامل شرکت ملی پست؛ از اجرای پویش «نامه به رهبر شهید» خبر داد و گفت: «مردم سراسر کشور میتوانند دلنوشتهها، پیامها و دعاهای خود را از طریق شبکه پستی ارسال کنند تا آثار برگزیده پس از بررسی در قالب یک کتاب منتشر شود.»
حمید فتاحی، رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی؛ نیز گفت: «برای تأمین پوشش مناسب ارتباطی در مصلای تهران و مسیر تشییع، اپراتورها در مجموع دهها سایت ثابت و پرتابل مستقر کردهاند و شرکت مخابرات ایران نیز امکانات ارتباطی ویژهای را برای اصحاب رسانه فراهم کرده است.»
نماینده سازمان صداوسیما نیز با قدردانی از همکاری وزارت ارتباطات، استفاده از ظرفیتهای سازمان فضایی برای پشتیبانی از پخش زنده مراسم را اقدامی مؤثر در حفظ ارتباطات پایدار رسانهای دانست.
در این نشست، نمایندگان استانداریهای تهران و قم نیز ضمن طرح نیازهای اجرایی، از همکاری وزارت ارتباطات و مجموعه ارتباطی کشور در تأمین زیرساختهای مورد نیاز مراسم قدردانی کردند.