وزیر جهاد کشاورزی:
هیچ الزامی برای خرید از شرکتهای آمریکایی وجود ندارد / ملاک سلامت، کیفیت و قیمت کالاست
وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه ادعای اجبار ایران به خرید از شرکتهای آمریکایی صحت ندارد، گفت: ملاک و خط قرمز ما در خرید و تأمین کالاهای اساسی سلامت، کیفیت و قیمت است و هیچ الزام یا تعهدی برای خرید کالاهای اساسی از شرکتهای آمریکایی وجود ندارد.
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاعرسانی دولت، غلامرضا نوری روز چهارشنبه – 10 تیر – در جمع خبرنگاران به وضعیت تأمین کالاهای اساسی کشور اشاره کرد و گفت: اگر شرایط پیشنهادی شرکتهای آمریکایی با معیارهای وزارت جهاد کشاورزی همخوانی نداشته باشد، خریدی انجام نخواهد شد و تأمین کالا از سایر مبادی صورت میگیرد.
وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه کالاهای اساسی همواره باید در اولویت سیاستگذاریها قرار داشته باشند و نباید تنها در شرایط بحران مورد توجه ویژه قرار گیرند، گفت: حدود 15 درصد نیاز امنیت غذایی کشوراز طریق واردات تأمین و بیش از 85 درصد نیاز کشور در داخل تولید میشود، هرچند بخشی از تولید داخلی نیز به نهادههای وارداتی وابسته است.
نوری «سلامت، کیفیت و قیمت» را مهمترین خطوط قرمز وزارت جهاد کشاورزی در واردات کالاهای اساسی دانست و گفت: تمامی محمولههای وارداتی بهصورت دقیق و کشتی به کشتی مورد آزمایش قرار میگیرند و موضوع تراریختگی نیز توسط مراکز تخصصی بررسی میشود. بر اساس قوانین جاری، واردات محصولات تراریخته دارای مجوز قانونی ممنوعیتی ندارد، اما کشت این محصولات در داخل کشور مجاز نیست.
وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه در کنار سلامت و کیفیت، تلاش میکنیم کالاهای اساسی با مناسبترین قیمت و بهصرفهترین شیوه خریداری شوند، افزود: در شرایط برابر، کشورهای دوست و همسو، بهویژه کشورهایی که در شرایط سخت در کنار ایران بودهاند، در اولویت همکاری قرار دارند.
نوری با اشاره به ارزش سالانه واردات کالاهای اساسی کشور که حدود 16 میلیارد دلار برآورد میشود، توضیح داد: بخشی از منابع مالی ایران در سالهای گذشته در کشورهای خارجی بلوکه شده بود و بر اساس محدودیتهای ناشی از تحریمها، هزینهکرد این منابع تنها از طریق شرکتهای مورد تأیید طرف آمریکایی امکانپذیر بود؛ موضوعی که مربوط به سالهای گذشته است و ارتباطی با توافقات جدید ندارد.
وی تصریح کرد: اگر امکان استفاده از منابع بلوکهشده برای تأمین کالاهای اساسی فراهم شود، این موضوع به نفع اقتصاد کشور خواهد بود، زیرا به جای پرداخت ارز نقدی، از منابعی استفاده میشود که سالها از دسترس خارج بودهاند و منابع نقدی کشور برای سایر نیازها حفظ خواهد شد.
وزیر جهاد کشاورزی درباره احتمال خرید از شرکتهای آمریکایی با بیان اینکه هیچ الزامی برای خرید از شرکتهای آمریکایی وجود ندارد، تصریح کرد: ملاک ما سه اصل سلامت، کیفیت و قیمت است و اگر شرکتی، اعم از آمریکایی یا غیرآمریکایی، شرایط مناسبتری ارائه کند، امکان همکاری وجود خواهد داشت.
نوری افزود: ایجاد مبادی جدید تأمین کالا، قدرت چانهزنی ایران را در بازارهای جهانی افزایش میدهد و به کاهش قیمت خرید کمک میکند. در مقابل، گسترش بازارهای صادراتی نیز میتواند فرصتهای تازهای برای محصولات ایرانی از جمله زعفران، خرما و فرش فراهم کند.
وی با تأکید بر اینکه ادعای اجبار ایران به خرید از شرکتهای آمریکایی صحت ندارد، خاطرنشان کرد: اگر شرایط پیشنهادی این شرکتها با معیارهای وزارت جهاد کشاورزی همخوانی نداشته باشد، خریدی انجام نخواهد شد و تأمین کالا از سایر مبادی صورت میگیرد.