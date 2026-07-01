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آخرین وضعیت خدمات بانک ملی ایران/ دامنه سرویس‌های فعال به‌تدریج در حال گسترش است

آخرین وضعیت خدمات بانک ملی ایران/ دامنه سرویس‌های فعال به‌تدریج در حال گسترش است
کد خبر : 1807346
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دامنه سرویس های فعال بانک ملی ایران به تدریج در حال گسترش است،

به گزارش ایلنا، بانک ملی ایران از ادامه روند پایدارسازی سامانه‌های بانکی خبر داد و اعلام کرد: در تازه‌ترین اقدامات، خدماتی از جمله واریز حقوق کارکنان شرکت‌ها و سازمان‌ها، صدور کارت برای برخی حساب‌ها و انتقال وجه از حساب‌های فاقد کارت به فهرست سرویس‌های فعال اضافه شده است.

پس از انجام اقدامات فنی و امنیتی برای بازگرداندن پایداری سامانه‌ها، خدمات بانکی در حوزه‌های پرداخت، انتقال وجه، خدمات شعب و بانکداری غیرحضوری به ‌صورت مرحله‌ای دوباره فعال شده و یا در حال بازگشت است و روند فعال‌سازی سایر خدمات نیز ادامه دارد.

 

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