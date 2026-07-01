آخرین وضعیت خدمات بانک ملی ایران/ دامنه سرویسهای فعال بهتدریج در حال گسترش است
دامنه سرویس های فعال بانک ملی ایران به تدریج در حال گسترش است،
به گزارش ایلنا، بانک ملی ایران از ادامه روند پایدارسازی سامانههای بانکی خبر داد و اعلام کرد: در تازهترین اقدامات، خدماتی از جمله واریز حقوق کارکنان شرکتها و سازمانها، صدور کارت برای برخی حسابها و انتقال وجه از حسابهای فاقد کارت به فهرست سرویسهای فعال اضافه شده است.
پس از انجام اقدامات فنی و امنیتی برای بازگرداندن پایداری سامانهها، خدمات بانکی در حوزههای پرداخت، انتقال وجه، خدمات شعب و بانکداری غیرحضوری به صورت مرحلهای دوباره فعال شده و یا در حال بازگشت است و روند فعالسازی سایر خدمات نیز ادامه دارد.