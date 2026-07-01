به گزارش ایلنا، مجید آنجفی، معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی بر ضرورت تسریع در پرداخت مطالبات گندمکاران تاکید کرد و گفت: پرداخت به ‌موقع بهای گندم خریداری‌شده، مهم ‌ترین اقدام برای حمایت از تولید داخلی و حفظ امنیت غذایی کشور است و هرگونه تاخیر در این زمینه می‌تواند روند تحویل گندم به مراکز خرید تضمینی را با چالش مواجه کند.

وی افزود: بر اساس قانون، مطالبات گندمکاران باید حداکثر در مدت ۴۸ ساعت پرداخت شود. تاخیر در پرداخت‌ها موجب شده بخشی از گندمکاران در تحویل محصول خود به مراکز خرید تضمینی تعلل کنند.

آنجفی ادامه داد: این موضوع می‌تواند کشور را ناگزیر به واردات گندم کند در حالی که با پرداخت به‌ موقع مطالبات، می‌توان از تولید داخلی به بهترین شکل حمایت کرد.

وی گفت: در برخی کشورهای همسایه، قیمت خرید گندم تا دو برابر قیمت پرداختی در ایران است، بنابراین ضروری است سازمان برنامه و بودجه کشور منابع لازم را به ‌گونه‌ای مدیریت کند که بهای گندم تحویلی در کوتاه‌ترین زمان ممکن به کشاورزان پرداخت شود. در غیر این صورت، این احتمال وجود دارد که بخشی از گندم از چرخه خرید تضمینی خارج شده و به مصارف دیگر از جمله خوراک دام اختصاص یابد.

معاون وزیر جهاد کشاورزی درباره کیفیت گندم تولیدی کشور اذعان کرد: ارزیابی‌های محققان، مراکز تحقیقاتی و نتایج استانداردهای ملی نشان می‌دهد که بخش عمده گندم تولیدی ایران در کلاس‌های یک و دو قرار دارد که از بالاترین سطوح کیفی برخوردار هستند.

وی با اشاره به اجرای الگوی کشت در کشور گفت: برنامه‌ ریزی انجام‌شده برای سال زراعی جاری، کشت حدود ۲.۴ میلیون هکتار گندم آبی و حدود ۴.۵ میلیون هکتار گندم دیم بود که این برنامه حدود ۹۹ درصد محقق شده و سطح زیر کشت تقریباً مطابق اهداف تعیین‌شده است.

آنجفی درباره برآورد تولید گندم نیز اعلام کرد: بر اساس آخرین پیش‌بینی‌ها و آمارهای موجود، انتظار می‌رود تولید گندم در سال زراعی ۱۴۰۵-۱۴۰۴ به حدود ۱۳.۵ تا ۱۴ میلیون تن برسد که این میزان، یکی از بهترین عملکردهای سال‌های اخیر و از رکوردهای تولید گندم در کشور محسوب می‌شود.